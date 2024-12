அம்பேத்கரை அவமதித்தாரா அமித் ஷா? பதவி விலக கோரிக்கை... அப்படி என்ன பேசினார் அவர்...?

Amit Shah Ambedkar Row Latest News Updates: அரசியலமைப்பு சட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டு 75 ஆண்டுகளானதை ஒட்டி மாநிலங்களவையில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நேற்று மாநிலங்களவையில் உரையாற்றினார். அப்போது பேசிய அவர், அம்பேத்கர் பெயரை பொதுவெளியில் பயன்படுத்துவது இப்போதெல்லாம் ஒரு பேஷனாக மாறிவிட்டது என்றார்.

அமித் ஷாவின் இந்த பேச்சு எதிர்க்கட்சிகள் மத்தியில் கடுமையான எதிர்ப்பை கிளிப்பியிருக்கிறது. அம்பேத்கரை அவமதிக்கும் வகையில் பேசியதாக கூறி, அவர் மத்திய அமைச்சர் பதவியில் இருந்து பதவி விலக வேண்டும் என காங்கிரஸ் கட்சி உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சியினர் விமர்சித்து வருகின்றனர்.

அமித் ஷா பேசியது என்ன?

மாநிலங்களவையில் அமித் நேற்று பேசியபோது,"அம்பேத்கர், அம்பேத்கர், அம்பேத்கர், அம்பேத்கர், அம்பேத்கர், அம்பேத்கர் என்று சொல்வது இப்போது ஒரு ஃபேஷன் ஆகிவிட்டது. அவர்கள் அத்தனை முறை கடவுளின் பெயரைச் சொல்லியிருந்தால் கூட சொர்க்கத்தில் இடம் கிடைத்திருக்கும். அவரது பெயரை இன்னும் 100 முறை கூட அதிகமாக சொல்லுங்கள். ஆனால் அவரை பற்றிய உங்களின் எண்ணம் என்ன என்பதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன்." என்றார்.

மேலும், "ஜவஹர்லால் நேரு தலைமையிலான இந்தியாவின் முதல் அமைச்சரவையில் இருந்து அம்பேத்கர் வெளியேறியதற்கு முக்கிய காரணம், அந்த ஆட்சியின் மீது அவருக்கு இருந்த அதிருப்திதான். பட்டியல் சமூக மக்கள் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியின மக்கள் மீதான அப்போதைய அரசின் அணுகுமுறை அம்பேத்கருக்கு அப்போது பிடிக்கவில்லை. குறிப்பாக, அப்போதைய அப்போதைய அரசின் கொள்கைகள் மற்றும் சட்டப்பிரிவு 370 மீதான அரசின் நிலைப்பாடு ஆகியவற்றில் அம்பேத்கருக்கு வருத்தமே இருந்துள்ளது. அமைச்சரவைக்கு வர அவருக்கு வாக்குறுதி ஒன்று அளிக்கப்பட்டது. அதனை நிறைவேற்றாத காரணத்தால் அவர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார்" என அமித் ஷா பேசினார்.

'கடவுளுக்கு நிகரானவர் அம்பேத்கர்'

அமித் ஷாவின் இந்த பேச்சை குறிவைத்துதான் எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகின்றன. குறிப்பாக, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல்காந்தி இதுகுறித்து கூறுகையில்,"மனு சாஸ்திரத்தை பின்பற்றுவர்களுக்கு இயல்பாகவே அம்பேத்கர் பிரச்னை அளிப்பவராகவே இருப்பார்" என்றார். மேலும், மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மல்லிகார்ஜூன கார்கே கூறுகையில்,"அமித் ஷா அம்பேத்கரை அவமதித்து பேசியதன் மூலம் பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ் ஆகியவை மூவர்ணத்திற்கும், அசோகா சக்கரத்திற்கும் எதிரான மனநிலையை வைத்திருக்கிறது என்பது மீண்டும் நிரூபணம் ஆகி உள்ளது.

என்னை போன்ற கோடிக்கணக்கானவர்களுக்கு பாபாசாகேப் அம்பேத்கர் கடவுளுக்கும் நிகரானவர் என்பதை மோடி தலைமையிலான அமைச்சர்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். அம்போத்கர் இந்தியாவின் தலித்துகள், பழங்குடியினர், பிற்படுத்தப்பட்டோர், சிறுபான்மையினர் மற்றும் ஏழைகளுக்கு ஒரு மீட்பர் ஆவார்" என சீறினார். மேலும், காங்கிரஸ் இந்த விவகாரத்தை இன்று நாடாளுமன்றத்திலும் எதிரொலிக்கச் செய்தது.

காங்கிரஸ் கட்சியை சாடிய பிரதமர் மோடி

இந்நிலையில், இந்த விவாகரம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி X தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அவரது பதிவில்,"காங்கிரஸ் கட்சியும், அதன் அழுகிய சுற்றமும் தங்களின் தீங்கிழைக்கும் பொய்களால் பல வருடங்களாக அவர்கள் செய்துவந்த தவறுகளை, குறிப்பாக அம்பேத்கரை அவமதித்ததை மறைக்க முடியும் என்று நினைத்தால், அவர்கள் போடுவது தப்பு கணக்கு ஆகும். டாக்டர் அம்பேத்கரின் பாரம்பரியத்தை அழிக்கவும், எஸ்சி/எஸ்டி சமூகங்களை அவமானப்படுத்தவும், ஒற்றை குடும்பத்தின் தலைமையில் ஒரு கட்சி எப்படி எல்லாவிதமான கேடுகெட்ட தந்திரங்களிலும் ஈடுபட்டது என்பதை இந்திய மக்கள் மீண்டும் மீண்டும் பார்த்திருக்கிறார்கள்.

அவரை ஒரு முறை அல்ல, இரண்டு முறை தேர்தலில் தோற்கடித்தது காங்கிரஸ். நேரு அவருக்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்து அவரது தோல்வியை கௌரவப் பிரச்சினையாக ஆக்கினார். காங்கிரஸ் அவருக்கு பாரத ரத்னா மறுக்கப்பட்டது. நாடாளுமன்றத்தின் மைய மண்டபத்தில் அவரது உருவப்படத்திற்கு இடமளிக்க மறுத்தது. காங்கிரஸ் அவர்கள் விரும்பியபடி எதை வேண்டுமானாலும் முயற்சி செய்யலாம். ஆனால் அவர்களின் ஆட்சியில் எஸ்சி/எஸ்டி சமூகங்களுக்கு எதிரான மிக மோசமான படுகொலைகள் நடந்துள்ளன என்பதை அவர்களால் மறுக்க முடியாது. பல ஆண்டுகளாக, அவர்கள் ஆட்சியில் அமர்ந்திருந்தாலும், எஸ்/எஸ்டி சமூகங்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்க எந்த ஒரு முன்னெடுப்பையும் செய்யவில்லை" என அடுக்கடுக்காக குற்றஞ்சாட்டினார்.

If the Congress and its rotten ecosystem think their malicious lies can hide their misdeeds of several years, especially their insult towards Dr. Ambedkar, they are gravely mistaken!

The people of India have seen time and again how one Party, led by one dynasty, has indulged in…

