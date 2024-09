விமானப் பயணிகளுக்கு மகிழ்ச்சி செய்தி! டிக்கெட்களுக்கு 12% அதிரடி தள்ளுபடி!

ரயில் மற்றும் விமான டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்வதற்கு மக்களுக்கு உதவும் IRCTC, 25 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வெள்ளி விழாவை கொண்ட உள்ளது. 27 செப்டம்பர் 1999ல் உருவாக்கப்பட்ட இந்த சேவை உணவு வழங்குதல், விருந்தோம்பல், சுற்றுலா சேவை, இந்திய ரயில்வே ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனை சிறப்பாக மக்களுக்கு பயன்படும் வகையில் கொண்டாட உள்ளது. இந்த வெள்ளி விழாவை சிறப்பாக கொண்டாடும் வகையில், இண்டிகோ விமானங்களுக்கான டிக்கெட்டுகளில் 12 சதவீதம் தள்ளுபடி வழங்கி உள்ளன. இந்த விற்பனை 3 நாட்களுக்கு நடைபெறுகிறது, எனவே அனைவரும் தங்கள் விமானங்களை முன்பதிவு செய்யும் போது சிறிது பணத்தை சேமிக்க முடியும்!

3 நாட்களுக்கு மட்டும் சிறப்பு சலுகை!

வணிகத்தில் ஈடுபட்டு 25 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததைக் கொண்டாடும் வகையில், IRCTC மக்களுக்கு சிறப்பு சலுகையை வழங்கும் விதத்தில், செப்டம்பர் 26 முதல் செப்டம்பர் 28 வரை இண்டிகோவின் உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச விமான முன்பதிவுகளில் முன்பதிவு செய்தால் 12% தள்ளுபடி பெறலாம். அக்டோபர் 3, 2024 முதல் மார்ச் 31, 2025 வரை செல்லும் விமானங்களை முன்பதிவு செய்ய இந்தச் சலுகையைப் பயன்படுத்தலாம். இந்த சலுகைஎங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு எங்களால் முடிந்ததை திரும்பக் கொடுப்பதற்கும் சிலருக்கு விமான பயணக் கனவுகளை நனவாக்கும் வழியாகும் என்று IRCTC வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

For three days only, IRCTC is offering up to 12% off on Indigo Airlines flights! Celebrate our 25th Anniversary and explore new destinations with fares you won't want to miss. Book between 26th Sept to 28th Sept 2024 for travel between 3rd October, 2024 and 31st March, 2025.… pic.twitter.com/4EjzrJVDDc

— IRCTC (@IRCTCofficial) September 24, 2024