IND vs AUS: ரோஹித் சர்மா நீக்கம்? செய்தியாளர் சந்திப்பில் கம்பீர் பரபரப்பு தகவல்!

இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையேயான பார்டர் கவாஸ்கர் தொடரின் கடைசி மற்றும் ஐந்தாவது டெஸ்ட் போட்டி நாளை சிட்னியில் நடைபெற உள்ளது. தற்போது இந்த தொடர் 1-2 என்ற நிலையில் உள்ளது. இந்திய அணி ஐந்தாவது டெஸ்ட் போட்டியில் வெற்றி பெற்றால் பார்டர் கவாஸ்கர் கோப்பையை தங்கள் வசம் வைத்துக் கொள்ளலாம். மேலும் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டிக்கு செல்வதற்கு சிறிய வாய்ப்பு உள்ளது. மறுபுறம் தோல்வியடைந்தால் நீண்ட ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பார்டர் கவாஸ்கர் கோப்பையை இழக்க நேரிடும், மேலும் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டியின் கனமும் சரிந்து விடும்.

மேலும் படிக்க | இந்திய அணிக்குள் பெரும் பஞ்சாயத்து... டிரெஸ்ஸிங் ரூம் தகவல்களை வெளியே சொல்வது யார்?

இப்படி ஒரு இக்கட்டான நிலையில் தற்போது இந்திய அணி உள்ளது. இதற்கு அணியில் உள்ள சீனியர் வீரர்களின் பேட்டிங்தான் முக்கிய காரணம். குறிப்பாக கேப்டன் ரோஹித் சர்மா இந்த தொடர் முழுவதும் ரன்கள் அடிக்க மிகவும் சிரமப்பட்டு வருகிறார். இந்த தொடரில் இதுவரை மொத்தமாக 31 ரன்கள் மட்டுமே ரோகித் சர்மா அடித்துள்ளார். இதனால் ஐந்தாவது போட்டியில் இருந்து அவருக்கு ஓய்வு வழங்கப்படலாம் என்று தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. இந்நிலையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த இந்தியாவின் பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் ஆடுகளம் மற்றும் நிலைமையை பொருத்து ரோகித் சர்மாவின் தேர்வு இருக்கும் என்று தெரிவித்தார்.

Rohit Sharma not part of the potentially new-look slip cordon. With Kohli at first, KL at second and Reddy at third. While Shubman Gill was taking catches at slip for a spinner. The massive intrigue of Indian cricket #AusvInd pic.twitter.com/aynUip01Om

— Bharat Sundaresan (@beastieboy07) January 2, 2025