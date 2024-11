இக்கட்டான நிலையில் இந்திய அணி! 25ம் தேதி இறுதி முடிவு தெரியும்!

சென்னையில் நடைபெற்ற சர்வதேச அளவிலான ஆசிய கோப்பை கூடைப்பந்து தகுதிச்சுற்று போட்டியில் கத்தார் அணிக்கு எதிராக இந்திய அணி போராடி தோல்வி அடைந்தது. 69-53 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் கத்தார் அணி அசத்தல் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. இந்திய கூடைப்பந்து சம்மேளன தலைவர் ஆதவ் அர்ஜுனா தலைமையில் சென்னை நேரு உள் விளையாட்டரங்கில் ஆசிய கோப்பை கூடைப்பந்து (2025) தொடருக்கான தகுதிச்சுற்று போட்டி களைகட்டியது. இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக சென்னையில் சர்வதேச அளவிலான ஆடவர் கூடைப்பந்து போட்டி நடத்தப்பட்டது. மொத்தம் இரண்டு போட்டிகளை கொண்ட இந்த சுற்றில் முதல் போட்டி இன்று நடைபெற்றது. இதில் உலக தரவரிசையில் 76 வது இடத்தில் உள்ள இந்திய அணி 101 வது இடத்தில் உள்ள கத்தார் அணியை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தியது.

போட்டி தொடங்குவதற்கு முன்பாக சமீபத்தில் உயிரிழந்த ஆசிய கூடைப்பந்து சங்கத்தின் செயலாளர் சோ ஹோக் அவர்களுக்கு மௌன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது. போட்டி தொடங்கியது முதலே இரு அணி வீரர்களும் சமபலத்துடன் விளையாடினர். இந்திய அணியின் கேப்டனும் தமிழ்நாட்டைச்சேர்ந்தவருமான ஹஃபீஷ் அடுத்தடுத்து 3 கவுண்ட் எடுத்து அணிக்கு வலுசேர்த்தார். ஹஃபீஷ் எடுக்கும் ஒவ்வொரு புள்ளிக்கும் அரங்கமே அதிரும் அளவிற்கு ரசிகர்கள் உற்சாக குரல் எழுப்பினர். இருப்பினும் கத்தார் வீரர்கள் 2 கவுண்ட் அதிகம் எடுத்ததால் முதல் கால் பாதியில் 17-14 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. தொடர்ந்து இரண்டாவது கால்பாதியிலும் இரு அணி வீரர்களும் மாறி மாறி புள்ளிகளை குவித்தனர்.

Kudos to Team Qatar for their performance and well-earned victory!

To Team India, every great journey has its hurdles—use this as a stepping stone to bounce back stronger. The spirit of champions lies in rising after every fall. Onward and upward! pic.twitter.com/UJH4IDJonr

