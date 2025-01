Tirupati Temple Stampede: తిరుపతిలో ఘోర విషాదం.. ఏడుకు పెరిగిన మృతుల సంఖ్య

Deeply saddened by the tragic stampede at Vishnu Nivasam in Tirupati. My heartfelt condolences to the families of the deceased, and I pray for the speedy and healthy recovery of those injured

తిరుపతిలోని విష్ణు నివాసం వద్ద జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటన దిగ్భ్రాంతికరం. మృతుల కుటుంబాలకు…

