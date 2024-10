Fact Check: కస్టమ్స్ డిపార్ట్ మెంట్ నుంచి ఫోన్ అంటూ మీకు కాల్ వచ్చిందా..? అయితే జాగ్రత్త..కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం హెచ్చరించందంటే..?

Fact Check: సాధారణంగా మనకు విదేశాల్లో ఎవరైనా స్నేహితులు ఉన్నా లేక బంధుమిత్రులతోని విలువైన వస్తువులను అక్కడ నుంచి దిగుమతి చేసుకోవడం అనేది సాధారణ విషయమే ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రానిక్స్ కావచ్చు, ఖరీదైన మద్యం కావచ్చు, ఇలా ఆభరణాలు కావచ్చు. ఇలా అనేక వస్తువులను విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకోవడం అనేది మామూలుగా జరిగే విషయం.

అయితే విదేశాల నుంచి మనం ఏ వస్తువు తెచ్చుకున్నా కస్టమ్స్ డిపార్ట్మెంట్ వారు అనుమతి తీసుకోవడం అనేది తప్పనిసరి. అయితే పరిమితికి మించి మాత్రమే ఏదైనా వస్తువును మనం భారతదేశానికి తెచ్చుకుంటే కస్టమ్స్ డిపార్ట్మెంట్ వారి అనుమతి అవసరం. కానీ పరిమితిలోగా ఉన్న వస్తువులకు ఎలాంటి అనుమతి అవసరం లేదు. కానీ ఇటీవల కాలంలో కొన్ని ఫోన్ నెంబర్ల ద్వారా ప్రజలకు ఫోన్లు వస్తున్నాయి.

ఇందులో మేము కస్టమ్స్ ఆఫీసర్లమని మీ పేరిట పార్సిల్ వచ్చిందని చెబుతూ ఫోన్లు వస్తున్నాయి. అందులో ముఖ్యంగా కస్టమ్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నామని చెబుతూ మీకు సంబంధించిన కీలకమైన సమాచారాన్ని పొందేందుకు కొంతమంది సైబర్ దొంగలు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. దీనిపైన అప్రమత్తంగా ఉండాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రజలను హెచ్చరిస్తూ కేంద్ర ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా ట్విట్టర్లో దీనికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని పోస్ట్ చేసింది.

Have you received calls claiming to be from Customs Dept. even when you haven't ordered something❓

𝐁𝐞𝐰𝐚𝐫𝐞 ‼️

✔️It's a scam

✔️Indian Customs never call/SMS to pay customs duty in personal bank A/Cs

✔️Verify all communications of Indian Customs with DIN on CBIC's website pic.twitter.com/bwrwnZh33g

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 29, 2024