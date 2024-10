Salman Khan: సల్మాన్ కు బొద్దింకల్ని చంపడం కూడా తెలీదు.. షాకింగ్ కామెంట్స్ చేసిన సల్లు భాయ్ తండ్రి.. వీడియో వైరల్..

Salman father salim khan on black buck poaching case: సల్మాన్ ఖాన్ కు బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే సల్మాన్ ను పలు మార్లు హత్య చేసేందుకు బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ కుట్రలు చేశారు. ఇటీవల బాబా సిద్దీఖీ హత్య తర్వాత ఇటు బాలీవుడ్ తో పాటు, రాజకీయాల్లో కూడా బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ అంటేనే చాలు భయపడిపోతున్నారు. మరోవైపు ఇటీవల ఈ గ్యాంగ్ ఏకంగా ముంబై ట్రాఫిక్ పోలీసులకు వాట్సాప్ మెస్సెజ్ చేశారు. సల్మాన్ ఐదు కోట్లిస్తే వదిలేస్తామన్నారు. అంతే కాకుండా బిష్ణోయ్ సమాజానికి తప్పుచేసినట్లు ఓప్పుకొవాలని చెప్పి సారీ చెప్పాలన్నారు.

🚨 "I asked Salman were you involved in the #Blackbuck incident. He said he is not involved. In fact he loves animals and he never lies to me" said #SalmanKhan's father #SalimKhan in an interview

He added that Salman won't apologise for a crime he didn't commit.#bishnoisamaj pic.twitter.com/2A5Nkve3mc

