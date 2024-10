Happy Diwali 2024: దీపావళికి మీ బంధుమిత్రుల్ని తెలుగు, ఇంగ్లీషులో ఇలా విష్ చేయండి

Happy Diwali 2024 Wishes: దీపావళి పండుగ అక్టోబర్ 31 న ఉంది. ఉత్తరాదిన అయితే ఈ పండుగను ఐదు రోజులు జరుపుకుంటారు. బంధుమిత్రులకు మిఠాయిలు పంచుకుంటారు. బహుమతులు ఇచ్చుకుంటారు. ఒకరికొకరు శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటారు. జీవితంలో చీకట్లను పారద్రోలి వెలుగులు చిందించే పండుగగా నమ్ముతారు. శీతాకాలం ప్రారంభంలో వచ్చే ఈ పండుగ హిందూవులకు ఏడాదిలో చివరి పండుగ కూడా. ఈ దీపావళికి మీరు మీక్కావల్సినవారిని ఇలా విష్ చేయండి..

Diwali Wishes, Messages and Quotes in Telugu

1. ఈ దీపావళి మీ జీవితంలో ఆనందం, ఆరోగ్యం కలుగుజేయాలని ఆశిస్తూ..చిరు దివ్వెలతో జీవితంగా సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ హ్యాపీ దీపావళి

2. అంతులేని ప్రేమ, ఆప్యాయలు, నవ్వులతో సదా ఉండాలని కోరుకుంటూ దీపావళి శుభాకాంక్షలు

3. మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులు ఆనందంతో, ఆరోగ్యంతో వర్ధిల్లాలని కోరుకుంటూ మీ జీవితంలో అష్ట ఐశ్వర్యాలు లభించాలని ఆశిస్తూ దీపావళి శుభాకాంక్షలు

4. దీపావళి వెలుగులు మీ జీవితంలో విజయానికి మార్గం చూపించాలని, చీకట్లు పారద్రోలాలని కోరుకుంటూ హ్యాపీ దీపావళి

5. మీ జీవితంలో ప్రతి రోజూ దీపావళి వెలుగులు నిండాలని, అనునిత్యం సుఖ సంతోషాలు లభించాలని కోరుకుంటూ హ్యాపీ దీపావళి

6. దీపావళి చిరు దివ్వెలు మీ జీవితంలో వెలుగులు ప్రసరిస్తూ ఆనందంగా ఆహ్లాదంగా సంతోషంతో ఉండాలని కోరుకుంటూ దీపావళి శుభాకాంక్షలు

7. చీకటిపై వెలుగు సాధించిన విజయం..చెడుపై మంచికి లభించిన గెలుపు. మీ జీవితంలో కూడా అదే ఉండాలి, హ్యాపీ దీపావళి

8. దీపావళి స్పూర్తి మీ ఇంటిని ప్రేమ సుగంధంతో, ఆనందంతో నింపాలని కోరుకుంటూ దీపావళి శుభాకాంక్షలు

9. దీపావళి వెలుగు చిందినట్టే మీ జీవితంలో కూడా రంగు రంగుల వెలుగులు నిండాలని, ఆనందం కొనసాగాలని కోరుకుంటూ హ్యాపీ దీపావళి

10. మిరుమిట్లు గొలిపే బాణాసంచాతో ఆకాశం వెలుగులు చిందినట్టే జీవితం కూడా విజయంతో వర్ధిల్లాలని కోరుకుంటూ దీపావళి శుభాకాంక్షలు

Diwali Wishes Messages and Quotes in English

1. Wishing You A Happy Diwali 2024 may your life filled with joy and Happy

2. May this Diwali brighten your path with success and prosperity. Happy Diwali 2024

3. Diwali Light flourish your life with lighting and hope your life will cherish, Happy Diwali 2024

4. May your life be Illuminated with divine light of diwali. Happy Diwali 2024

5. May this Diwali brings unlimited joy and happiness in your life. Happy Diwali 2024

