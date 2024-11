Canada News: కెనడాలో దారుణం.. ఆలయంలోని హిందువులపై దాడి.. జస్టీస్ ట్రూడో ఏమన్నారంటే..?

Hindu Temple Brampton mandir Attacked by khalistani extremists in Canada: కెనడాలో మళ్లీ ఖలీస్తానీ సానుభూతీపరులు రెచ్చిపొయినట్లు తెలుస్తొంది. హిందువులే టార్గెట్ గా చేసుకుని కొన్ని నెలలుగా దాడులు జరుపుతున్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా, బ్రాంప్టన్ హిందు దేవాలయంలో ఉన్న హిందువులను టార్గెట్ చేసుకుని ఖలీస్తానీయులు దాడులు చేసినట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో ఒక్కసారిగా హిందువులంతా తీవ్ర భయాందోళనలకు గురైనట్లు తెలుస్తొంది. పదే పదే కెనడాలో హిందు దేవాలయాలపై దాడులు మాత్రం ప్రస్తుతం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. అయితే... ఈ చర్యలను భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది.

In Canada, fundamentalists attacked Hindu temples, beat up women and children, even before this Hindu temples have been targeted.

The MPs there are saying that our country is not able to protect Hindus!!!!#TrudeausCanada #CanadianTerrorists #Khalistani pic.twitter.com/ikdKNs1VWd

— Smile 😍 (@whoamitgaur) November 4, 2024