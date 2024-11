Pawan Kalyan: ఇస్కాన్ చిన్మయ్ కృష్ణదాస్ అరెస్ట్ ను ఖండించిన జనసేనాని .. బంగ్లా ప్రధాని యూనస్ కు పవన్ వార్నింగ్..

Pawan Kalyan: బంగ్లాదేశ్ లో ఓ పథకం ప్రకారం మైనారిటీలైన హిందువులపై దాడులు జరుగుతున్నాయి. దీని వెనక అక్కడ అమెరికా కన్నుసన్నుల్లో కొలువైన మహ్మద్ యూనస్ ప్రభుత్వం హస్తం ఉందనేది బహిరంగ రహస్యం. మైనారిటీలపై అక్కడ మెజారిటీ వర్గీయులు ముస్లిమ్స్ దాడులకు తెగపడ్డ అక్కడి ప్రభుత్వం చూసి చూడనట్టు వ్యవహరిస్తోంది. తాజాగా అక్కడ ఇస్కాన్ కు చెందిన చిన్మయ్ కృష్ణదాస్ ప్రభు బ్రహ్మచారి.. ఓ ర్యాలీలో బంగ్లాదేశ్ జెండాను అవమాన పరిచారంటూ .. బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీకి చెందిన ఓ నేత కంప్లైంట్ ఆధారంగా అక్టోబర్ 30న బంగ్లా పోలీసులు కృష్ణదాస్ తో పాటు మరికొంత మందిపై కేసు నమోదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఢాకాలోని ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ పోర్ట్ లో కృష్ణదాస్ ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అంతేకాదు నిన్న ఛటోగ్రామ్ లోని ఆరో మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రిట్ ఎదుట హాజరుపరిచయారు. అయితే కృష్ణదాస్ పెట్టుకున్న బెయిల్ పిటిషన్ ను కాజీ షరీఫుల్ ఇస్లామ్ రిజెక్ట్ చేశారు.

Let’s all unite together in condemning the detention of ISKON Bangladesh Priest ‘ Chinmoy Krishna Das’ by Bangladesh police. We urge and plead Bangladesh Govt under Sri Mohammed Yunus to stop atrocities on Hindus.

Indian army blood has been spilled , our resources had been… https://t.co/HcE9Mf865m

— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) November 27, 2024