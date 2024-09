Viral Video: బాబోయ్..ఒళ్లు గగుర్పోడిచే ఘటన.. మహిళను చుట్టేసుకున్న 13 అడుగుల భారీ కొండ చిలువ.. వీడియో వైరల్..

Python attack on woman in Thailand: అడవులు, కొండ ప్రాంతాలకు దగ్గరగా ఉన్న ప్రదేశాలలో తరచుగా పాములు, కొండ చిలువలు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. దట్టమైన చెట్లు, సరస్సులలో కూడా పాములు ఎక్కువగా ఉంటాయి. పాములు, కొండ చిలువకుచెందిన వీడియోలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటాయి. కొంత మంది నెటిజన్ లు వీటిని చూసి షాక్ అవుతుంటారు. కానీ మరికొందరు మాత్రం, పాములు,కొండ చిలువల వీడియోలు చూసేందుకు ఆసక్తిని సైతం చూపిస్తుంటారు.

A resident of Thailand spent almost two hours fighting a four-meter python that attacked her while she was washing dishes, bit her several times and tried to strangle her.

A neighbor eventually came running to the noise and called the rescuers. The woman survived and did not… pic.twitter.com/CoCSPuMr6s

— Trending News (@Trend_War_Newss) September 18, 2024