ऋषभ पंतसाठी लखनऊने का लावली 27 कोटींची बोली? टीमच्या मालकाने केला मोठा खुलासा

IPL 2025 : इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) ही जगातील सर्वात मोठी टी 20 लीग असून याच्या 18 व्या सीजनसाठी नुकतंच मेगा ऑक्शन पार पडलं. 24 आणि 25 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या या मेगा ऑक्शनमध्ये ऋषभ पंत हा भारताचा स्टार विकेटकिपर आणि फलंदाज आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात महागडा खेळाडू ठरला. लखनऊ सुपर जाएंट्सने त्याच्यावर तब्बल 27 कोटी खर्च करून विकत घेतले. लखनऊच्या फ्रेंचायझीने पंतसाठी एवढी मोठी रक्कम मोजल्यावर सर्वांनाच आश्चर्य वाटलं, मात्र ऋषभसाठी लखनऊने एवढी मोठी बोली का लावली याच कारण संघाचे मालक संजीव गोयंका (Sanjay Goenka) यांनी एका मुलाखतीतून सांगितलं आहे.

ऋषभ पंत 2016 पासून आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सचा भाग होता. मागील काही वर्षात त्याने कर्णधार म्हणून संघाचे नेतृत्व सुद्धा केलं होतं. मात्र आयपीएल 2025 साठी दिल्लीने त्याला रिटेन केलं नाही आणि तो मेगा ऑक्शनमध्ये आला. ऋषभ पंतने स्वतःला 2 कोटींच्या बेस प्राईजवर ठेवले होते. आयपीएल 2024 मेगा ऑक्शनच्या पहिल्याच दिवशी पंत ऑक्शन टेबलवर आला. यावेळी त्याच्यासाठी अनेक संघांनी बोली लावली यात दिल्ली कॅपिटल्स, केकेआर आणि लखनऊ सुपर जाएंट्स आघाडीवर होते. पंतची बोली ही 20 ते 21 कोटींच्या दरम्यान सुरु असताना लखनऊने त्यांना घेण्याचं ठरवलं. त्यानंतर दिल्ली आरटीएम कार्ड वापरून पंतला त्याच पैशांमध्ये खरेदी करायला तयार होती. परंतु त्याचवेळी लखनऊ संघाचे मालक संजय गोयंका यांनी थेट 27 कोटींची बोली लावली, ज्यामुळे सर्वच चकित झाले. ऋषभ पंतवर लावलेली 27 कोटींची बोली ही आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात मोठी बोली होती.

हेही वाचा : Google Search 2024 च्या सर्च लिस्टमध्ये 'अकाय' चा बोलबाला, विराट-अनुष्काच्या लेकाच्या नावाचा अर्थ काय?

Sanjiv Goenka said, the reason we raised the bid to 27cr for Rishabh Pant was because we knew that DC owner Parth Jindal is crazy for Pant and if he can bid 26.5cr for Shreyas Iyer then he&39;ll definitely go raise 26.75cr for Rishabh. (TRS). pic.twitter.com/LXliEViwWq

— Mufaddal Vohra (mufaddal_vohra) December 12, 2024