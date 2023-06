Shah Rukh Khan ला बॉलिवूडमध्ये 31 वर्षे पूर्ण होताच 'तो' विचारतो, 'सिगरेट पिने चलोगे क्या?'

Shah Rukh Khan : बॉलिवूडचा किंग खान म्हणजेच अभिनेता शाहरुख खानचे लाखो चाहते आहेत. त्याच्या करिअरला सुरुवात झाल्यापासून हे चाहते त्याच्यासोबत आहेत. शाहरुखला बॉलिवूडमध्ये 31 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यानं 25 जून 1992 साली प्रदर्शित झालेल्या 'दीवाना' या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. तर काल त्याला 31 वर्षे पूर्ण झाली त्यामुळे त्यानं सोशल मीडियावर Ask SRK हे सेशल घेत चाहत्यांशी संपर्क साधला. यावेळी एका चाहत्यानं शाहरुखला चक्क सिगरेट पिण्यासाठी विचारले असता त्यावर शाहरुखनं जे उत्तर दिलं ते ऐकूण सगळ्यांना आश्चर्य झाले.

शाहरुखनं Ask SRK हे सेशल ट्विटरवर घेतले. यावेळी एका नेटकऱ्यानं शाहरुखला विचारलं की 'दीवाना' च्या सेटवरील अशी कोणती गोष्ट तुम्हाला आठवण आहे, जी तुम्ही कधीच विसरू शकत नाही? तेव्हा शाहरुख उत्तर देत म्हणाला, "दिव्या जी म्हणजेच (दिव्या भारती) आणि राज जी यांच्यासोबत काम करणं असेल."

Wow just realised it’s 31 yrs to the day when Deewana hit the screens. It’s been quite a ride mostly a good one. Thanks all and we can do 31minutes of #AskSRK ??

