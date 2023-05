Salman Khan च्या बॉडीगार्डनं खरंच धक्का दिला? विकी कौशल नक्की काय म्हणाला 'त्या' VIRAL VIDEO बद्दल

Salman Khan and Vicky Kaushal : सध्या सगळीकडे आयफाची चर्चा सुरु आहे. सगळे सेलिब्रिटी आयफाला हजेरी लावत आहेत. त्यांचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेचाविषय ठरत आहेत. या सगळ्यात चर्चा सुरु होती ती बॉलिवूडचा भाई जान म्हणजेच सलमान खान आणि विकी कौशलच्या व्हायरल झालेल्या व्हिडीओची. त्या दोघांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. या व्हायरल झालेल्या व्हिडीओत सलमाननं विकी कौशलला इग्नोर केल्याचे म्हटले जात होते. इतकेच नाही तर सलमानच्या बॉडीगार्ड्सनं त्याला धक्का देखील दिला अशा चर्चा सुरु झाल्या होत्या. दरम्यान, या प्रकरणावर एक व्हिडीओ समोर आला आहे. या व्हिडीओत त्या दोघांनी एकमेकांना मिठी मारली आहे. इतकंच नाही तर त्या संपूर्ण प्रकरणावर विकीनं त्याची प्रतिक्रिया देखील दिली आहे.

एएनआयनं त्यांचा एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओत विकी कौशलला या संबंधीत प्रश्न विचारण्यात आला आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देत विकी कौशल म्हणाला व्हिडीओत जसं दिसत आहे तसं काही नाही. याविषयी विकी म्हणाला, बऱ्याचवेळा गरज नसताना अनेक चर्चा सुरु होतात. त्याचा काही अर्थ देखील नसतो. खरंतर गोष्टी तशा नसतात. त्यामुळे या विषयी बोलण्यात काही अर्थ नाही. दरम्यान, विकी आणि सलमानचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओत सलमान मागून येतो आणि विकीच्या खांद्यावर हात ठेवतो आणि मग त्यानंतर विकीशी काही बोलतो आणि ते दोघं मिठी मारतात. त्यांचा हा व्हिडीओ सेलिब्रिटी फोटोग्राफर इन्स्टंट बॉलिवूडनं शेअर केला आहे.

#WATCH | Abu Dhabi, UAE: There is unnecessary chatter about many things. Things are not actually as they seem sometimes in the video. There is no point in talking about that: Actor Vicky Kaushal reacts to viral video showing him being pushed aside by Actor Salman Khan's… pic.twitter.com/xfXOYNGujZ

— ANI (@ANI) May 26, 2023