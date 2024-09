काळ आला पण...! कारच्या धडकेनंतर हवेत उडून तरणी फ्लायओव्हरच्या मधोमध खांबावर अडकली; पाहा VIDEO

Noida Accident: नोएडामधील सेक्टर 25 मध्ये शनिवारी मोठी दुर्घटना घडली. एका अज्ञात वाहनाने स्कुटीवरुन जाणाऱ्या तरुणीला धडक दिली. यानंतर तरुणी हवेत उडून फ्लायओव्हरच्या मधोमध असणाऱ्या खांबावर जाऊन कोसळली आणि अडकली. यानंतर घटनास्थळी एकच धावपळ सुरु झाली होती. अखेर तरुणीची सुटका करण्यात यश आलं आहे. सध्या उपचारासाठी तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

अपघातानंतर मुलीली वाचवण्यासाठो दोन लोक पुलाच्या मधोमध असणाऱ्या खांबावर उतरले होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, नोएडा सेक्टर 20 ठाणे क्षेत्राच्या अंतर्गत येणाऱ्या सेक्टर 25 जवळ तरुणी स्कुटीवरुन कामानिमित्त बाहेर पडली होती. यावेळी एका अज्ञात वाहनाने तरुणीच्या स्कुटीला धडक दिली. धडक इतकी जोरदार होती की, तरुणी हवेत उडाली आणि फ्लायओव्हरच्या मधोमध असणाऱ्या खांबावर जाऊन पडली. यानंतर ती तिथेच अडकलेली होती.

#WATCH | Uttar Pradesh: A scooty-riding girl landed on the pillar of the elevated road near Noida Sector 25 under Sector 20 PS area, after she was hit by an unidentified vehicle. Two men are attempting to rescue her. More details awaited. pic.twitter.com/IsABJQrH1t

TRENDING NOW news

— ANI (@ANI) September 21, 2024