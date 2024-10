'देशाला हादरवून टाकलंत...', रतन टाटांच्या निधनावर काय म्हणाला क्रिकेटचा देव?

Sachin Tendulkar On Ratan Tata Death : टाटा समुहाचे सर्वेसर्वा आणि पद्म विभूषण पुरस्कार विजेते रतन टाटा (Ratan Tata) यांनी बुधवारी रात्री ब्रीचकॅन्डी रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. वृद्धापकाळाने रतन टाटा यांचं वयाच्या 86 वर्षी निधन झालं असून त्यांच्या निधनाने संपूर्ण देश हळहळला आहे. क्रिकेटचा देव अशी ओळख असणारा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर (Sachin Tendulkar) याने रतन टाटा यांच्या सोबतच्या आठवणींना उजाळा देत त्यांच्या निधनानंतर सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट शेअर केली.

सचिन तेंडुलकरने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सवर लिहिले की, 'रतन टाटा यांनी आपल्या जीवनाने आणि निधनाने देशाला हादरवून सोडले आहे. त्यांच्यासोबत वेळ घालवायला मिळाला यासाठी मी स्वतःला भाग्यवान समजतो, पण जे लाखो लोक त्यांना भेटू शकले नाहीत त्यांना जे दु:ख वाटतंय तेच दुःख आज मलाही वाटते. त्याचा परिणाम असाच आहे'.

सचिन पुढे म्हणाला, 'प्राण्यांवरील प्रेमापासून ते त्यांच्या परोपकारापर्यंत, त्यांनी दाखवून दिले की खरी प्रगती तेव्हाच होऊ शकते जेव्हा आपण अशा लोकंची काळजी घेतो ज्यांच्याकडे स्वतःची काळजी घेण्याचे साधन नाही'. तेंडुलकरने पुढे भावनिक होतं म्हंटले की, 'श्री रतन टाटा तुमच्या आत्म्याला शांती लाभो. तुमचा वारसा तुम्ही उभारलेल्या संस्था आणि तुम्ही स्वीकारलेल्या मूल्यांद्वारे जिवंत राहील'.

In his life, and demise, Mr Ratan Tata has moved the nation.

I was fortunate to spend time with him, but millions, who have never met him, feel the same grief that I feel today. Such is his impact.

From his love for animals to philanthropy, he showed that true progress can… pic.twitter.com/SBc7cdWbGe

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 10, 2024