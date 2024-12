KL Rahul च्या विकेटवरून मैदानात मोठा ड्रामा, विराट बाउंड्रीपर्यंत येऊन परत गेला, नेमकं काय घडलं?

IND VS AUS 2nd Test : भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (India VS Australia) यांच्यात 5 सामन्यांची बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy) सुरु असून या सीरिजमधील दुसऱ्या सामन्याला शुक्रवार पासून एडिलेड येथे सुरुवात झाली आहे. पर्थ मधील पहिला सामना जिंकून टीम इंडियाने (Team India) सीरिजमध्ये 1-0 अशी आघाडी घेतली. दुसऱ्या सामन्याचा टॉस भारताचा कर्णधार रोहित शर्माने (Rohit Sharma) जिंकला आणि त्याने प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. दरम्यान सामन्याच्या सुरुवातीलाच केएल राहुलच्या विकेटवरून मैदानात मोठा ड्रामा झाला. सध्या त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया दुसऱ्या सामन्यात कर्णधार रोहित शर्माने टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये 3 महत्वाचे बदल केले. रोहितने देवदत्त पड्डीकल, वॉशिंग्टन सुंदर आणि ध्रुव जुरेलला बेंचवर बसवलं तर आर अश्विन, शुभमन गिल आणि स्वतः रोहित इत्यादींचा प्लेईंग 11 मध्ये समावेश करण्यात आला. रोहित शर्माने दुसऱ्या सामन्यात स्वतः मिडल ऑर्डरमध्ये खेळण्याचा निर्णय घेतला आणि टॉप ऑर्डरमध्ये कोणतेही बदल केले नाहीत. त्यामुळे पहिल्या टेस्ट प्रमाणे यशस्वी जयस्वाल आणि केएल राहुल हे दोघे ओपनिंगसाठी मैदानात आले.

Mom calling me for dinner before the dinner is cooked. INDvsAUS AUSvIND pic.twitter.com/1t11OXfLXl

39KL39ucky Rahul!ScottBoland dramatic start to the PinkBallTest: No-ball dismissal of KLRahul on the first delivery and a dropped catch on the fifth ball! Will he make it BIG now

