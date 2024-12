'मानसिकदृष्ट्या हे त्रासदायक...' मेलबर्नमधील पराभवानंतर काय म्हणाला कर्णधार रोहित शर्मा?

IND VS AUS 4th Test : भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (India VS Australia) यांच्यात 5 सामन्यांची बॉर्डर गावसकर (Border Gavaskar Trophy) टेस्ट सीरिज सुरु असून यातील चौथा सामना मेलबर्न येथे पार पडला. मेलबर्न टेस्टमध्ये झालेल्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने भारतावर 184 धावांनी विजय मिळवला. तसेच सीरिजमध्ये 1-2 अशी आघाडी मिळवली. मेलबर्न टेस्ट सीरिज जिंकणं हे वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या फायनलमध्ये स्वबळावर पोहोचण्याकरता भारतासाठी अत्यंत महत्वाचं होतं. परंतू भारताचा यात दारुण पराभव झाल्याने WTC फायनलचं समीकरण आता वेगळं असणार आहे.

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर 26 ते 30 डिसेंबर दरम्यान चौथा टेस्ट सामना खेळवला गेला. यात ऑस्ट्रेलियाने शेवटच्या दिवशी टीम इंडियाला विजयासाठी 340 धावांचे आव्हान दिले होते. मात्र हे आव्हान पूर्ण करणं टीम इंडियाच्या फलंदाजांना शक्य झालं नाही. टीम इंडियाकडून केवळ यशस्वी जयस्वालने 84 धावांची कामगिरी केली तर ऋषभ पंत 30 धावा करून बाद झाला. तर इतर कोणत्याही फलंदाजाला दोन अंकी धावसंख्या सुद्धा करता आली नाही. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या दोघांकडून मोठ्या धावांची अपेक्षा असताना विराट 5 तर रोहित 9 धावांवर बाद झाला. त्यामुळे फॅन्सची देखील निराशा झाली. तर 340 धावांचं लक्ष असताना टीम इंडिया केवळ 155 धावा करून ऑल आउट झाली.

मेलबर्न टेस्टमध्ये पराभूत झाल्यावर रोहित शर्मा पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाला की, "मी आज जिथे उभा आहे तिथे आहे. कर्णधार आणि फलंदाज म्हणून मनाप्रमाणे काही निकाल मिळाले नाहीत आणि ते निराशाजनक आहे. ते मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ करणारे आहे. एक संघ म्हणून काही गोष्टींकडे पाहणं आवश्यक आहे ते मी पाहीन. सिडनी टेस्टमध्ये आम्हाला संधी आहे की आम्ही कमबॅक करू शकू. आम्ही त्यासाठी प्रयत्न करू आणि चांगला खेळ खेळू".

Rohit Sharma said "Sydney, we have an opportunity to come out & do what we can do as a team - we will try & play that game well". pic.twitter.com/7nUAvaP3S3

Rohit Sharma said "I stand where I am standing today - Few results didn't go our way as a captain and batter it is disappointing - mentally its disturbing but as of now that is where it is, there are things we as a team and I need to look at". pic.twitter.com/zOGwadMn9z

