'माझ्यापेक्षा जास्त भांडणं तर...', गौतम गंभीरचं उत्तर ऐकताच विराट कोहली फक्त पाहत राहिला, म्हणाला 'हे चुकीचं...', VIDEO व्हायरल

बांगलादेशविरोधातील मालिकेआधी भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार खेळाडू विराट कोहली (Virat Kohli) आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) यांनी दिलखुलास संवाद साधत आपल्यातील कथित वादाला पूर्णविराम दिला आहे. या मुलाखतीचा व्हिडीओ बीसीसीआयने आपल्या सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. या मुलाखतीदरम्यान विराट कोहली आणि गौतम गंभीरने आपल्या करिअरमधील काही महत्त्वाच्या आठवणींना उजाळा दिला. यामध्ये ऑस्ट्रेलियातील खेळीचाही समावेश होता.

विराट कोहली आणि गौतम गंभीर नेहमीच मैदानावरील आपल्या आक्रमकतेसाठी ओळखले जातात. यामधील काही क्षणी त्यांना हिरो तर काही क्षणी व्हिलन ठरवण्यात आलं. आयपीएलमध्ये तर विराट कोहली आणि गौतम गंभीर आपापसात भिडले होते. यामुळे त्यांच्यातील कथित वाद नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. मात्र आता विराट कोहली आणि गौतम गंभीर भारतीय संघात एकत्र असून त्यांच्यात अद्यापही वाद असल्याचे दावे केले जातात. मात्र या मुलाखतीमधून त्यांनी या सर्व चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे.

या मुलाखतीदरम्यान विराट कोहली आणि गौतम गंभीर मैदानात विरोधी संघातील खेळाडूंसह होणाऱ्या भांडणांवरुन एकमेकांना डिवचताना दिसत आहेत. कोहलीनेच गंभीरला जेव्हा तो मैदानावर एखाद्या खेळाडूशी वाद घालतो, तेव्हा कोणत्या झोनमध्ये जातो त्याबद्दल विचारलं. पण, यावर गौतम गंभीरने दिलेल्या उत्तरानंतर त्याला हसू अनावर झालं.

