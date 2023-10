शुभमन गिल पाकिस्तानविरोधात खेळणार का? समोर आला नवा फोटो; चर्चांना उधाण

एकदिवसीय वर्ल्डकप स्पर्धेला सुरुवात झाल्यापासून एका फलंदाजाची अनुपस्थिती क्रिकेट विश्वाला प्रकर्षाने जाणवत आहे. स्पर्धा सुरु होणार असतानाच मोक्याच्या क्षणी डेंग्यू झाल्याने पहिल्या दोन्ही सामन्यात भारताचा आघाडीचा फलंदाज शुभमन गिल खेळू शकला नाही. प्रचंड फॉर्ममध्ये असणाऱ्या शुभमन गिलकडून भारतीय संघ आणि चाहत्यांना प्रचंड अपेक्षा असताना तो संघाबाहेर असणं अनेकांसाठी निराशाजनक आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि अफगाणिस्तानशी भिडल्यानंतर भारतीय क्रिकेट संघ आता शनिवारी पाकिस्तानशी दोन हात करणार आहे. अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडिअममध्ये होणाऱ्या या सामन्यात शुभमन गिल खेळणार की नाही याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. शुभमन गिलसाठी हे त्याचं आवडतं मैदान आहे. तिथे त्याच्या नावे चांगला रेकॉर्डही आहे.

यादरम्यान भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. अहमदाबादमध्ये दाखल झालेल्या शुभमन गिलने सरावात सहभाग घेतला आहे. शुभमन गिल नेटमध्ये सराव करत असल्याचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. यामुळे पाकिस्तानविरोधातील सामन्यात शुभमन मैदानात उतरण्याच्या आशा उंचावल्या आहेत.

Updates on Shubman Gill: (To PTI)

- He practiced today at Motera nets.

- He practiced batting for 1 Hour.

- He went 11.30 AM today in nets.

- He had an extensive session.

- The Prince Shubman Gill is getting ready to Grand Comeback...!!! pic.twitter.com/mA9q9pO21O

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) October 12, 2023