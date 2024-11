அமரன் படத்திற்கு ரஜினிகாந்த் கொடுத்த விமர்சனம்! என்ன சொன்னார் தெரியுமா?

Rajinikanth Talks About Amaran Movie : 2014ஆம் ஆண்டு இந்தியாவையே உலுக்கிய சம்பவம், புல்வாமா தாக்குதல். இந்த சம்பவத்தை அடிப்படையாக வைத்து, உருவாக்கப்பட்ட படம்தான், அமரன். அந்த தாக்குதலின் போது மக்களை காக்க, தன்னுயிர் நீத்த மேஜர் முகுந்த் வரதராஜனின் உண்மை கதையை வைத்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது, அமரன் படம்.

மக்களின் வரவேற்பை பெற்ற அமரன்!

மேஜர் முகுந்தின் கதாப்பாத்திரத்தில், சிவகார்த்திகேயன் ஹீரோவாக நடிக்க, அவரது மனைவி இந்து ரெபேக்கா வர்கீஸ் கதாப்பாத்திரத்தில், சாய் பல்லவி நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தின் கதை என்ன என்பது, படம் பார்ப்பதற்கு முன்னரே அனைவருக்கும் தெரியும். கிளைமேக்ஸ் என்ன என்பதும் அனைவருக்கும் தெரியும். அனைத்திற்கும் தயாராகி படம் பார்க்க மனதை இறுக்கமாக வைத்துக்கொண்டு சென்றாலும், இறுதியில் மனதை கனக்க செய்கிறது திரைப்படம்.

ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கியிருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை, நடிகர் கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இண்டர்நேசனல்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருக்கிறது. ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்திருக்கிறார். பாடல்கள் மற்றும் பின்னணி இசை படத்திற்கு பெரும் பலமாக அமைந்துள்ளது. தீபாவளி தினத்தை முன்னிட்டு, கடந்த அக்டோபர் 31ஆம் தேதியன்று வெளியான இந்த படத்தை பார்த்த பலர் தற்போது பாராட்டி வருகின்றனர்.

ரஜினிகாந்த் பாராட்டு..

அமரன் திரைப்படத்தை பொதுமக்கள் மட்டுமல்ல, பல்வேறு சினிமா பிரபலங்களும் பார்த்து, பாராட்டி வருகின்றனர். இந்த படத்தை, தற்போது ரஜினிகாந்தும் பார்த்து, படக்குழுவை சந்தித்து பாராட்டியிருக்கிறார்.

இதுகுறித்து ஒரு வீடியோவில் பேசியிருக்கும் ரஜினி, கமல்ஹாசனை இப்படத்தை எடுத்ததற்காக பாராட்டுவதாக கூறியிருக்கும் அவர், அந்த படத்தை ராஜ்குமார் இயக்கிய விதம் மிகவும் அருமையாக இருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார்.

சிவகார்த்திகேயன் மேஜர் முகுந்தாகவே வாழ்ந்திருப்பதாகவும், இது அவரது கெரியரிலேயே பெஸ்ட் படம் என்றும் கூறியிருக்கிறார். சாய் பல்லவி நன்றாக நடித்துள்ளதாக கூறியிருக்கும் அவர், படத்தை பார்த்து முடிக்கும் போது தன்னால் அழுகையை அடக்கவே முடியவில்லை என்று கூறியிருக்கிறார் ரஜினி.

I'm extremely happy with the appreciation from Superstar @rajinikanth sir for #Amaran. Sitting with him as he admired every nuance of the film was truly unforgettable for me and the team. Thank you Thalaiva for your constant support and encouragement! pic.twitter.com/ZnVTRa2CfP

— Sivakarthikeyan (@Siva_Kartikeyan) November 2, 2024