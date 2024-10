படுக்கைக்கு கீழ் பின்னிப்பிணைந்த பாம்புகள்: மோதலா, காதலா? இணையத்தை பற்ற வைத்த வைரல் வீடியோ

Viral Video: சமூக ஊடகங்களில் விலங்குகளின் வீடியோகளுக்கு பஞ்சமில்லை. அதுவும் பாம்புகளின் வீடியோக்கள் பொதுவாக இணையத்தில் பட்டையை கிளப்புகின்றன. பாம்பு என்றாலே நமக்கு எவ்வளவு அச்சம் ஏற்படுகின்றதோ, அதே அளவு ஆர்வமும் ஏற்படுகின்றது. பாம்பின் செயல்களை அருகில் சென்று பார்க்க முடியாது என்பதால், இந்த வீடியோக்களின் மூலம் பாம்புகளின் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் அபூர்வ நிகழ்வுகளை மக்கள் கண்டு களிக்கிறார்கள்.

சமீபத்திலும் இரு பாம்புகளின் வீடியோ ஒன்று வைரல் ஆகியுள்ளது. இது பார்ப்பதற்கு மிக வித்தியாசமாக உள்ளது. ஒரு கிராமத்தில் உள்ள ஒரு வீட்டில், படுக்கையறையில் இந்த இரு பாம்புகளும் காணப்பட்டன. குடும்ப உறுப்பினர்கள் இதை கண்டு அச்சத்தின் உச்சிக்கே சென்றார்கள். கொடிய விஷ பாம்புகள் இரண்டு, தங்கள் வீட்டில் பின்னிப்பிணைந்து சண்டை போட்டுக்கொண்டு இருந்தால் யார்தான் அச்சம் கொள்ள மாட்டார்கள்?

இரு பாம்புகள் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னிப்பிணைந்து கொண்டு வீட்டில் செய்த அட்டகாசம் வீட்டில் இருந்தவர்களை பயத்தில் ஆழ்த்தியது. படுக்கைக்கு அடியில் பாம்புகள் இருந்த நிலை அந்த குடும்ப உறுப்பினர்களை உஷாராக வைத்தது. அவர்கள் வன அதிகாரிகளை உதவிக்கு அழைத்தனர்.

பீட் ஊழியர் ஒருவருக்கு நள்ளிரவில் அவசர SOS அழைப்பு வந்ததாக வன அதிகாரி பர்வீன் கஸ்வான் தனது பதிவில் கூறியுள்ளார். பாம்புகள் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு பின்னர் வனப்பகுதியில் விடப்பட்டன. பாம்புகளின் இந்த அரிய நிகழ்வை காண கிராம மக்கள் அந்த வீட்டிற்கு முன்னே கூடி விட்டனர்.

“எங்கள் பீட் ஊழியர் ஒருவருக்கு நேற்று நள்ளிரவில் ஒரு கிராமத்திலிருந்து SOS அழைப்பு வந்தது. அதிக விஷத்தன்மை வாய்ந்த 'வால்ஸ் கிரெய்ட்' பாம்புகள் தங்கள் படுக்கைக்கு கீழ் சண்டை போடுவதை காண அவர்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் என கற்பனை செய்து பாருங்கள். எங்களுக்கு அழைப்பு வந்தவுடன் நாங்கள் அங்கு சென்றோம். பாம்புகள் தற்போது மீட்கப்பட்டு பத்திரமாக விடுவிக்கப்பட்டுள்ளன” என்று கஸ்வான் தனது பதிவில் கூறியுள்ளார்.

ரணகளமா, குதூகலமா என புரியாமல் குழப்பும் பாம்புகளின் வைரல் வீடியோ:

