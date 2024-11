Ram Charan: యోగి ఇలాకాలో రామ్ చరణ్.. గేమ్ ఛేంజర్ టీజర్ కోసం మెగా పవర్ స్టార్ సూపర్ స్ట్రాటజీ..

Game Changer: రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘గేమ్ ఛేంజర్’.. దాదాపు ఆర్ఆర్ఆర్, ఆచార్య తర్వాత రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన చిత్రం కావడంతో ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన రెండు పాటలకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. మరోవైపు ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఏరియా వైజ్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ అదే రేంజ్ లో జరుగుతోంది. ఇప్పటికే తెలుగు సహా పలు దక్షిణాది భాషలకు సంబంధించిన థియేట్రికల్ బిజినెస్ క్లోజ్ అయింది. మరోవైపు నార్త్ ఇండియాలో ‘గేమ్ ఛేంజర్’ మూవీ హక్కులను కరణ్ జోహార్ కు సంబంధించిన ఏఏ మూవీస్ దక్కించుకుంది. ఇక ఈ సినిమా టీజర్ ను ఉత్తర ప్రదేశ్ రాజధాని లక్నో లో ఈ నెల 9న విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు.

ఇప్పటికే యూపీలోని యోగి గవర్నమెంట్ అక్కడ సినీ ఇండస్ట్రీని ప్రోత్సహించే పలు చర్యలు చేపట్టింది. ఓ ఫిల్మ్ సిటీ కూడా నిర్మిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఓ ప్యాన్ ఇండియా చిత్రం టీజర్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ అక్కడ నిర్వహించడం అక్కడ మొదటి సారి.

తాజాగా మరోవైపు ‘గేమ్ ఛేంజర్’ శాటిలైట్, ఓటీటీ బిజినెస్ కూడా పూర్తైయినట్టు సమాచారం. శాటిలైట్ అన్ని భాషలకు కలిపి రూ. 70 కోట్లు.. ఓటీటీ కూడా దాదాపు రూ. 80 కోట్లు.. ఆడియో రైట్స్.. రూ. 30 కోట్లు.. వరకు అమ్ముడు పోయినట్టు సమాచారం. ఓ రకంగా నాన్ థియేట్రికల్ గా ఈ సినిమా రూ. 180 కోట్ల టేబుల్ ప్రాఫిట్స్ సొంతం చేసుకున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి.

RAM CHARAN: GRAND TEASER LAUNCH OF 'GAME CHANGER' IN LUCKNOW... While several PAN-India films have done teaser launch events in #Delhi and #Mumbai, #GameChanger becomes the first PAN-India film to host the event in #Lucknow.#GameChanger - the PAN-India biggie starring… pic.twitter.com/cPtqAi5lKV

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 5, 2024