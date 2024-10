Chennai Air Show Video: చెన్నై మెరీనా బీచ్‌ ఎయిర్‌ షోలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఆదివారం బీచ్‌ వద్ద ఎయిర్‌ షో నిర్వహించగా చూడటానికి లక్షల మంది జనాలు వచ్చారు. దీంతో స్థానిక రైల్వే స్టేషన్‌ కిక్కిరిపోయింది. ఒక్కసారిగా తొక్కిసలాట జరగడంతో ముగ్గురు మృతిచెందారు. ఇందులో ఒకరు ఏపీకి చెందిన వ్యక్తిగా గుర్తించారు. ఈ ఘటన దాదాపు 100 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. వారిని స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించి మెరుగైన వైద్యం అందిస్తున్నారు.

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu | A woman seen being evacuated from a huge rush at the Mega Air Show on Marina Beach ahead of the 92nd Indian Air Force Day.

There are reports of attendees fainting, rushed to the hospital due to heavy crowd presence and heat. pic.twitter.com/SgNEhuTnUH

