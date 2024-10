Kali Crown Theft Video: వామ్మో.. ఎంతకు తెగించాడు.. మోదీ అమ్మవారికి ఇచ్చిన కానుకనే కొట్టేశాడు.. వీడియో వైరల్..

Goddess kali crown gifted by pm modi stolen from Bangladesh: దేశంలో ప్రస్తుతం దుర్గామాత నవరాత్రుల ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. అక్టోబరు 3 న ప్రారంభమైన ఉత్సవాలు అక్టోబరు 12 వరకు కొనసాగనున్నాయి. అదే విధంగా 12న దసరాను నిర్వహిస్తారు. ఇదిలా ఉండగా.. దసరా శరన్నవరాత్రులలో అమ్మవారు తొమ్మిది రోజుల్లో కూడా రోజుకోక అవతారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. భక్తుల కోరికలను నెరవేరుస్తారు. ఇదిలా ఉండగా.. ప్రధాని మోదీ కూడా నవరాత్రి ఉత్సవాలను ఎంతో భక్తితో చేస్తారు.ఉపవాసాలు కూడా పాటిస్తారు. అయితే.. మోదీ గతంలో 2021 లో.. ఒకసారి బంగ్లాదేశ్ లో ఉన్న ప్రసిధ్దమైన శక్తిపీఠంమైన సత్‌ఖిరా నగరంలో ఉన్న శ్యామ్‌నగర్‌ ప్రసిద్ధ జెషోరేశ్వరి కాళీ ఆలయంను సందర్శించారు.

A precious crown of Goddess Kali, gifted by Prime Minister Narendra Modi, has been stolen from the Jeshoreshwari Temple in Shyamnagar, Satkhira, Bangladesh. The theft of the crown is just a loss of a valuable artifact but a breach of cultural and spiritual sanctity. The focus… pic.twitter.com/FsAX4F7IYc

— V Chandramouli (@VChandramouli6) October 11, 2024