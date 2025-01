New Virus: చైనాలో కొత్త వైరస్ కలకలం.. మరోసారి హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ తప్పదా?

Fact Check: ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొత్త ఏడాదిలోకి అడుగుపెట్టింది. అయితే కొత్త సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టి కొన్ని గంటలు కూడా గడవకముందే మరో పెనుముప్పు సంభవించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. మరో మహమ్మారి వ్యాప్తి గురించి ఇప్పుడు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఎక్స్ సహా అన్ని సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్ ఫారమ్స్ లో చైనాలో పలు రకాల వైరస్ లు వ్యాప్తి చెందుతున్నట్లు తెలిపే పోస్టులతో నిండిపోయాయి. అయితే దీనిలో నిజమెంత?వీటిని నిరార్థించే ఆధారాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అనే వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

గతంలో చైనాలో కరోవిడ్ వ్యాప్తి కారణంగా డబ్ల్యూహెచ్ఓ గ్లోబల్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించినట్లు Scientist.org పేర్కొంది. కరోనా మహమ్మారి చైనా నుంచే మొదలైంది. ఐదేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు చైనాలో మరో ప్రమాదకరమైన వైరస్ కలకలం సృష్టించింది. ఈ వైరస్ పేరు హ్యూమన్ మెటాప్న్యూమోవైరస్ (HMPV) అని చెప్పారు. ఇది కరోనా వైరస్‌లా అంటువ్యాధి, ప్రాణాంతకం అని చెబుతున్నారు. దీంతో ఇప్పటి వరకు వందలాది మంది చనిపోయారు. కొన్ని నివేదికలు, సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లు చైనాలో కూడా బహుళ వైరస్ దాడులు సంభవించాయని సూచిస్తున్నాయి. ఇన్‌ఫ్లుఎంజా A, HMPV, మైకోప్లాస్మా న్యుమోనియా, COVID-19 వైరస్‌లు వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతున్నాయి. ఆసుపత్రులు, శ్మశానవాటికల్లో రద్దీ నెలకొంది. ఆన్‌లైన్‌లో షేర్ చేసిన వీడియోలలో ఆసుపత్రుల వద్ద జనాలు చూడవచ్చు.

అయితే ఇది అధికారికంగా ధృవీకరించినప్పటికీ.. చైనా అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించిందని కూడా వాదిస్తున్నారు. HMPV ఫ్లూ కరోనా వైరస్‌కు సమానమైన లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. వైరస్ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో ఆరోగ్యశాఖ అధికారులు పరిస్థితిని నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు. దీనిని సాధారణ భాషలో మిస్టీరియస్ న్యుమోనియా అని కూడా పిలుస్తారు.సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ చైనాలోని ఆసుపత్రులు, శ్మశానవాటికలలో కిక్కిరిసిపోయేలా చేసింది. రాయిటర్స్ ప్రకారం, రహస్యమైన న్యుమోనియా కేసులను నిశితంగా అధ్యయనం చేస్తున్నట్లు చైనా వ్యాధి నియంత్రణ అధికారం గత శుక్రవారం తెలిపింది. ఇది తరచుగా శీతాకాలంలో శ్వాసకోశ కేసుల పెరుగుదలకు దారితీస్తుందని భావిస్తున్నారు.

Fake News 🗞️

This is a children’s hospital - they look like this literally every year because of the common cold and flu.

Think people - they want to Hamper the United States in 2025 - don’t let them scare you with this nonsense.

We’re not doing 2020 again. https://t.co/4FaVDaYiWw

— Sterling Cooley (@SterlingCooley) January 1, 2025