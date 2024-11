Mumbai Vidhan Sabha Election Results LIVE: मतमोजणीला सुरुवात; पहिले कल पाहा एका क्लिकवर

23 Nov 2024, 07:46 वाजता

विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होण्यापूर्वी मुंबईतील मुंबादेवी, वडाळा या आणि अशा इतरही मतदारसंघांतील नेतेमंडळी, उमेदरावारांसह कार्यकर्त्यांनीसुद्धा मुंबईचं आराध्य दैवत असणाऱ्या सिद्धीविनायक मंदिरात भेट देत इथं ही मंडळी गणरायाचरणी नतमस्तक झाली.

#WATCH | Mumbai: Ahead of the counting of votes for #MaharashtraElection2024 , Shiv Sena (UBT) candidate from Wadala, Shraddha Jadhav says, "Results will come out today. Our victory is certain, you will see it...Maha Vikas Aghadi will form the Government." pic.twitter.com/deIn8IBRQC

#WATCH | Shiv Sena leader Shaina NC says, "Cluster development and housing is the biggest issue for people in Mumbadevi. If you look at women, what do women want? They want safety and security, there are no hospitals, there are no schools. Unfortunately, open spaces are a distant… https://t.co/b3wt3m9JMU pic.twitter.com/Xw5Qxgs4ob

— ANI (@ANI) November 23, 2024