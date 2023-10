Ind vs Pak: 'मित्रा तू सर्वात मोठा...', सचिन तेंडुलकरने खिल्ली उडवल्यानंतर शोएब अख्तरने दिलं उत्तर

एकदिवसीय वर्ल्डकपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान संघ भिडण्यापूर्वी शोएब अख्तरने संघाचं मनोबल वाढवण्यासाठी एक पोस्ट शेअर केली होती. एक्सवर शेअर केलेल्या या पोस्टमध्ये तो सचिन तेंडुलकरला बाद केल्यानंतर सेलिब्रेशन करताना दिसत होता. त्याची ही पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती. तसंच अनेक दिग्गज खेळाडूही त्यावर व्यक्त केली होती. पण जेव्हा भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला तेव्हा सचिन तेंडुलकरने या पोस्टवर व्यक्त होत शोएब अख्तरला ट्रोल केलं होतं. यानंतर सचिनचं हे उत्तरही व्हायरल झालं होतं. दरम्यान, सचिनने खिल्ली उडवल्यानंतर शोएब अख्तरने त्याला उत्तर दिलं आहे.

शोएब अख्तरने भारत-पाकिस्तान सामन्याआधी एक्सवर पोस्ट शेअर केली होती. या पोस्टमध्ये त्याने सचिनच्या विकेटनंतर सेलिब्रेशन करतानाचा फोटोही जोडला होता. 'उद्या जर असं काही करायचं असेल तर शांत राहा', असा सल्ला त्याने संघाला दिला होता.

भारताने या सामन्यात पाकिस्तानचा 7 गडी राखत मोठा पराभव केला. यानंतर सचिन तेंडुलकरने या पोस्टवर प्रतिक्रिया देत शोएब अख्तरलाच ट्रोल केलं. "माझ्या मित्रा, तू दिलेल्या सल्ल्याचं पालन केलं आणि सगळं काही एकदम शांत ठेवलं," अशा शब्दांत सचिनने त्याची खिल्ली उडवली.

सचिनने शोएबच्या पोस्टवर दिलेल्या प्रतिक्रियेचीही सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा रंगली. त्याची पोस्ट चांगलीच व्हायरल झाली होती. यादरम्यान शोएब अख्तरही त्यावर व्यक्त झाला आहे. "माझ्या मित्रा, तू या खेळाला गवसणी घालणारा सर्वकालीन महान खेळाडू आहेस आणि त्याचा सर्वात मोठा राजदूत आहेस. आपली ही मैत्रीपूर्ण गंमत हे निश्चितपणे बदलणार नाही," असं शोएब अख्तरने म्हटलं आहे.

My friend you're the greatest player of all times to have graced the game and the biggest ambassador of it.

Our friendly banter doesn't change that for sure. https://t.co/yyWuYhbby8

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) October 14, 2023