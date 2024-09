பிரதமர் பதவி தருகிறேன் என்று எதிர்க்கட்சி தலைவர் என்னை அணுகினார்: நிதின் கட்கரி!

2024 ஆம் ஆண்டு பிரதமர் தேர்தலுக்கு முன்பு, எதிர் கட்சியைச் சேர்ந்த முக்கியமான நபர் ஒருவர் என்னிடம், "நீங்கள் எங்கள் பக்கம் வந்தால் பிரதமர் பதவி தருகிறோம்" என்று கூறியதாக மத்திய போக்குவரத்து மற்றும் தேசிய நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார். ஆனால் நான் அதனை அப்போதே நிராகரித்து விட்டேன் என்று தெரிவித்துள்ளார். சமீபத்தில் பத்திரிக்கையாளர்களுக்கு விருது வழங்கும் நிகழ்வில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், தனது கட்சியை உறுதியாக நம்புவதாகவும், அதற்கு மிகவும் விசுவாசமாக இருப்பதாகவும் விளக்கினார். தான் எதிர்பார்த்ததை விட கட்சி ஏற்கனவே எனக்கு நிறைய வழங்கியிருப்பதாகவும், எனவே எந்த சலுகையும் என்னை மாற்ற முடியாது என்று நிதின் கட்கரி கூறியுள்ளார்.

2024 தேர்தலுக்கு முன்னர், இந்தியாவில் முக்கிய கட்சியை சேர்ந்த அரசியல்வாதி தன்னுடன் பேச வந்ததாக நிதின் கட்கரி குறிப்பிட்டார். "கடந்த 10 ஆண்டுகளாக ஆட்சியில் இருக்கும் கட்சியான பாஜக தனி பெரும்பான்மையாக பொறுப்பேற்கும் அளவுக்கு வாக்குகளைப் பெறாமல் போகலாம் என்றும், மற்ற கட்சிகளின் உதவி தேவைப்படும் என்றும் அவர்கள் நினைத்தார்கள். நான் சில கொள்கைகள் மற்றும் நம்பிக்கைகளுடன் வளர்க்கப்பட்டேன், அவற்றில் நான் சமரசம் செய்ய மாட்டேன்" என்று அவர்களை திரும்பி அனுப்பி விட்டேன் என்று கட்கரி கூறினார். இதே போல ஊடகங்களும் தங்கள் பணியின் மீது நம்பிக்கை வைத்து, அடுத்த தலைமுறைக்கும் அதைச் செய்ய கற்றுக்கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறினார்.

#WATCH | Nagpur, Maharashtra | Union Minister Nitin Gadkari says, "I do not want to name anyone but a person said to me, if you are going to become a Prime Minister, we will support you. I said, why you should support me, and why I should take your support. To become a Prime… pic.twitter.com/yo6QDpqq5b

— ANI (@ANI) September 15, 2024