Wayanad by-election: யார் இந்த நவ்யா ஹரிதாஸ்? பிரியங்காவை தோற்கடிக்க பாஜக புதிய யுக்தி!

கேரளாவின் வயநாடு மக்களவைத் தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தலில் காங்கிரஸ் சார்பில் பிரியங்கா காந்தி போட்டியிட உள்ளார். அதே நேரத்தில் பாஜக சார்பில் நவ்யா ஹரிதாஸ் போட்டியிடுகிறார். அக்டோபர் 19, சனிக்கிழமையன்று பாஜக வெளியிட்ட தேர்தலுக்கான வேட்பாளர் பட்டியலில் இந்த செய்தி அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கு முன்பு 2021ல் கோழிக்கோடு தெற்கு என்ற இடத்தில் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் பாஜக சார்பில் நவ்யா ஹரிதாஸ் போட்டியிட்டார், ஆனால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டபோது அவர் மூன்றாவது இடத்தில் இருந்தார். கோழிக்கோட்டில் கூட்டுறவு கவுன்சிலராகவும் பணியாற்றியுள்ளார் நவ்யா ஹரிதாஸ். இந்நிலையில் தேர்தலில் போட்டியிடும் இவரை பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

மேலும் படிக்க | ஒரு குவாட்டரின் விலை ரூ.99... சொன்னதை செய்யும் மாநில அரசு!

நவ்யா ஹரிதாஸ் தனது பொறியியல் பட்டப்படிப்பை 2007ல் கோழிக்கோடு கல்லூரியில் முடித்தார். இப்போது, ​​39 வயதாகும் அவர், 2021 தேர்தலில் கோழிக்கோடு தெற்கு பகுதியில் 24,873 வாக்குகள் பெற்றார். அதே தேர்தலில் இந்திய தேசிய லீக்கைச் சேர்ந்த அகமது தேவர்கோவில், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கின் நூர்பினாவை விட 12,459 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று மொத்தமாக 52,557 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். நவ்யா ஹரிதாஸ்க்கு அரசியலில் நிறைய அனுபவம் இருக்கிறது. மேலும், நவ்யா ஹரிதாஸ் மீது குற்ற வழக்குகள் எதுவும் இல்லை. அவர் தற்போது பாஜக மகிளா மோர்ச்சாவின் மாநில பொதுச் செயலாளராக உள்ளார், இது பாஜக கட்சியில் உள்ள பெண்களுக்கான குழுவாகும்.

Meet Navya Haridas, the BJP candidate running against Congress’ Priyanka Gandhi Vadra in the #Wayanad by-election in Kerala.

Navya is a mechanical engineer, serving as a councillor in the Kozhikode Corporation & is also the BJP Mahila Morcha State General Secretary. She also has… pic.twitter.com/PV6AXcparC

— Priti Gandhi (@MrsGandhi) October 20, 2024