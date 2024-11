ரெட் அலர்ட்... தென் மாவட்டங்களில் குவியும் மழை மேகங்கள் - பள்ளிகளுக்கு விடுமுறையா?

Tamil Nadu Weather Rain Latest News Updates: குமரிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. கேரள கடலோரப்பகுதிகளை ஒட்டிய தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தெற்கு அந்தமான் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் நாளை (நவ. 21) ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி உருவாகக்கூடும். இதன் காரணமாக, நவ.23ஆம் தேதி அளவில் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவிக்கப்பட்ட. இது மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, அதற்கடுத்த இரு தினங்களில் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறக்கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அந்த வகையில், தென் தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், வட தமிழகத்தில் ஒரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை இன்று (நவ. 20) பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.

அதேபோல், இன்று திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் கன முதல் மிக கன மழையும், மயிலாடுதுறை, தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, விருதுநகர், தென்காசி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டது.

4 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்

தென்மாவட்டங்களில் மழை மேகங்கள் குவிந்துள்ளதாக வானிலை மையம் தெரிவிக்கும் நிலையில், இன்று தென் தமிழகத்தில் மிக கனமழை முதல் அதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் ராமநாதபுரம், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், காரைக்கால் ஆகிய இடங்களில் இன்று (நவ. 20) அதி கனமழைக்கான ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுத்து இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. இதற்கு முன்னர் இந்த மாவட்டங்களில் ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போதைய இந்த எச்சரிக்கை நாளை காலை 8.30 மணிவரை இருக்கும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Special rains continue in Nagai, Ramanthapuram and Manjolai belts. Till tomorrow these rains will continue and then these places will also get some break.

From minus, now delta has caught with these heavy rains and gone into positive zone.

Tamil Nadu as a whole for this NEM… pic.twitter.com/jN4kI3giRB

— Tamil Nadu Weatherman (@praddy06) November 20, 2024