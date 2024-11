Owaisi: మరోసారి తిరుమలపై ఒవైసీ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏకంగా మోడీని టార్గెట్ చేస్తూ..

Owaisi Senstional comments on TTD: దేశంలో ముస్లిమ్స్ కు తానే ప్రతినిధి అని చెప్పుకునే అసదుద్దీన్ తాజాగా మరోసారి తిరుమల పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేయడం వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా తిరుమల తిరుపతికి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కొత్తగా అధికారంలోకి వచ్చిన తెలుగు దేశం, బీజేపీ, జనసేన కూటమి ప్రభుత్వం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంకు కొత్త చైర్మన్ తో పాటు పాలక మండలిని దీపావళి సందర్భంగా ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే కదా. టీటీడీ బోర్డ్ చైర్మన్ గా టీవీ 5 ఛానెల్ చైర్మన్ బీర్ ఆర్ నాయుడును చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసింది.

తిరుపతికి చెందిన ఆయన బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. తిరుమలలో ప్రక్షాళన చేస్తామన్నారు. తిరుమలలో కేవలం హిందువులు మాత్రమే పనిచేసేలా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. అంతేకాదు దేవుడిపై నమ్మకం లేని వాళ్లను ప్రభుత్వానికి సరెండర్ చేస్తామని చెప్పిన వ్యాఖ్యలపై అసదుద్దీన్ ఒవైసీ మండిపడుతున్నారు. తిరుమల తిరుపతిలో కేవలం హిందువులకు మాత్రమే స్థానం ఉండాలని చెబుతున్నారు.

Tirumala Tirupati Devasthanams’ chairman says that only Hindus should work in Tirumala. But Modi govt wants to make it mandatory for there to be non-Muslims in Waqf Boards & Waqf Council. Most Hindu Endowment laws insist that only Hindus should be its members. What is good for…

