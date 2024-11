KTR Vs CM Revanth Reddy: రేవంత్ బర్త్ డే రోజు కేటీఆర్ సర్ ప్రైజ్.. ఆ పనినేనే చేస్తానంటూ సంచలన ట్విట్..

brs ktr sensational tweet on revanth reddy: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ ల మధ్య.. తగ్గా ఫార్ వార్ నడుస్తొందని చెప్పుకొవచ్చు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ.. బీఆర్ఎస్ సర్కారు చేసిన తప్పిదాల వల్లే వెనక్కు వెళ్లిపోయిందని విమర్శలు గుప్పిస్తుంది. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ మాత్రం దీనికి గట్టిగానే కౌంటర్ లు ఇస్తు అమలు కానీ,. 420 హమీలు ఇచ్చి కాంగ్రెస్ సర్కారు అధికారంలోకి వచ్చిందని కూడా విమర్శిస్తున్నారు. అంతే కాకుండా.. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడి ఏడాదికి దగ్గర పడుతుందని ఇప్పటికి కూడా రుణ మాఫీ, పింఛన్ ల విషయంలో ప్రజల్ని డైవర్ట్ చేస్తుందని బీఆర్ఎస్ నేతలు ఏకీపారేస్తున్నారు.

మరొవైపు కాంగ్రెస్ మంత్రి పొంగులేటీ మాత్రం.. మళ్లీ తొందరలోనే ఆటంబాంబు పేలుతుందని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తొందరలోనే బీఆర్ఎస్ నేతలు అరెస్ట్ అవుతారని కూడా జోస్యం చెప్పారు. గతంలో కూడా సియోల్ నుంచి పొంగులేటీ ఇలాంటి కామెంట్లు చేసిన విషయం తెలిసిందే.దీనికి కౌంటర్ గా బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మాత్రం గట్టిగానే ఫైర్ అయినట్లు తెలుస్తొంది. అంతే కాకుండా..తాను అరెస్టులకు భయపడేదని లేదని కూడా తెల్చి చెప్పారు.

Happy Birthday @revanth_anumula

I am very much in Hyderabad. Your agencies are welcome anytime

Chai, Osmania biscuits and if they want to cut your birthday cake, it’s on me 👍 https://t.co/ccPOezg1WC

— KTR (@KTRBRS) November 8, 2024