Hyderabad Metro Train: హైదరాబాద్ మెట్రో రైళ్లలో సాంకేతిక లోపం.. ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయిన రైళ్లు.. వీడియో వైరల్..

Technical fault in Hyderabad metro train video: హైదరాబాద్ లో ప్రస్తుతం చాలా మంది ప్రయాణికులు మెట్రోలో ప్రయాణించేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అసలే సోమవారం అది కూడా ఉదయం పూట మెట్రో ట్రైన్ లో రద్దీ ఏవిధంగా ఉంటుందో స్పెషల్ గా చెప్పనక్కర్లేదు. ఈక్రమంలో మెట్రోరైళ్లలో ఒక్కసారిగా సాంకేతిక సమస్యలు వచ్చినట్లు తెలుస్తొంది. ముఖ్యంగా నాగోల్, రాయదుర్గం, మియాపూర్, ఎల్బీనగర్ మార్గాలలో మెట్రో రైళ్లలో సేవలకు అంతరాయం కల్గినట్లు సమాచారం.

#Hyderabad----

Metro services disrupted for a while in #Hyderabad due to a technical glitch on Monday.

Affected route-- & #LBNagar- #Miyapur

Office goers are the worst affected due to the disruption in Metro services.@ltmhyd metro officials said that a technical glitch in… pic.twitter.com/ZzMsc6TSeY

— NewsMeter (@NewsMeter_In) November 4, 2024