Mohan babu: పరారీలో మోహన్ బాబు అంటూ రూమర్స్.. సంచలన ట్విట్ చేసిన పెదరాయుడు..

Mohan babu reaction on false allegations: మోహన్ బాబు, మంచు మనోజ్ వివాదం రచ్చగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం.. మనోజ్ ఇటీవల జల్ పల్లిలోని తన నివాసంలోకి గేట్లు బద్దలు కొట్టుకుని రావడం, ఆ తర్వాత మోహన్ బాబు అక్కడికి చేరుకొవడం, ఆయన ఒక రిపోర్టర్ పై మైక్ లాక్కుని దాడి చేసిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం రిపోర్టర్ కు ఫ్యాక్చర్ జరిగి.. సర్జరీ జరిగినట్లు తెలుస్తొంది. అయితే.. ఈ ఘటనను అన్ని జర్నలిస్ట్ సంఘాలు కూడా ఖండిచాయి. తెలంగాణ సర్కారు కూడా దీనిపై సీరియస్ అయ్యింది.

పోలీసులు మోహన్ బాబును తమ ఎదుట హజరు కావాలని, ఆయన దగ్గరున్న వెపన్స్ ను సైతం స్వాధీనంచేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత మోహన్ బాబు.. ఆస్పత్రిలో అడ్మిట్ అయ్యారు. అదే విధంగా పోలీసులు ఆయనపై మర్డర్ అటెంప్ట్ కేసు కూడా నమోదు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం మోహన్ బాబు ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయినట్లు తెలుస్తొంది. ఆయన తన వ్యక్తిగత వైద్యుల ఆధ్వర్యంలో.. ఇంట్లోనే ఉన్నట్లు తెలుస్తొంది.

False propaganda is being circulated.! Anticipatory bail has NOT been rejected and currently. I am under medical care in my home. I request the media to get the facts right.

— Mohan Babu M (@themohanbabu) December 14, 2024