Viral Video: ఫుట్ బాల్ మ్యాచ్ స్టేడియంలో ఘోరం.. 100 మందికి పైగా మృతి.. షాకింగ్ వీడియోలు వైరల్..

Guinea tragedy video viral: పశ్చిమాఫ్రికాదేశం గినియాలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. గినియా మిలిటరీ జుంటానేత మామాడి దౌంబోయ గౌరవార్థం.. జెరెకొరె నగరంలోఫుట్ బాట్ టోర్నమెంట్ జరిగింది. దీంతో ఈ మ్యాచ్ లో రిఫరీ తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రస్తుతం వివాదంగా మారింది.

దీంతో ఈ నిర్ణయాన్ని ఒక జట్టు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది. ఈ నేపథ్యంలో.. అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున గ్రౌండ్ కు రావడంతో.. అక్కడ వాగ్వాదం జరిగింది. ఆ తర్వాత తోపులాటలో గొడవలు చోటు చేసుకున్నాయి. వేలాదిగా అభినులు ఒకరిపై మరోకరు పిడిగుద్దులు కురిపించుకున్నారు.

⚠️🔞 WARNING: GRAPHIC 18+ 🔞⚠️

❗️🇬🇳 - At least 100 people lost their lives in violent clashes between rival fans during a football match in N'zerekore, Guinea.

This tragic event, which occurred at the end of a game, resulted in hundreds of fatalities. Medical sources confirmed… pic.twitter.com/xV3COoViUE

