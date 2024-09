Israel Hezbollah War: హిజ్బుల్లాకు బిగ్ షాక్.. వైమానిక దాడిలో కీలక నేత నబిల్ కౌక్ హతం

Israel Hezbollah War: హిజ్బుల్లాకు మరోసారి ఊహించని షాక్ తగిలింది. ఇజ్రాయెల్ ఆదివారం జరిపిన వైమానిక దాడుల్లో హిజ్బుల్లా కీలక నేత నబిల్ కౌక్ హతమైనట్లు ఇజ్రాయెల్ ప్రకటించింది. హిజ్బుల్లా సెంట్రల్ కౌన్సిల్లో డిప్యూటీ హెడ్ గా ఉన్న నబిల్ మరణించినట్లు ఇజ్రాయెల్ సైన్యం వెల్లడించింది. అయితే, నబిల్ మరణాన్ని హిజ్బుల్లా అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు. గత కొన్ని వారాలుగా లెబనాన్ పై ఇజ్రాయెల్ భీకరదాడులు కొనసాగిస్తూనే ఉంది. ఈ దాడిలో హిజ్బుల్లాకు చెందిన పలువురు సీనియర్ కమాండర్ల హతమైన సంగతి తెలిసిందే. శుక్రవారం జరిగిన దాడిలో హిజ్బుల్లా అధినేత హసన్ సస్రల్లా మరణించడం ఆ గ్రూపునకు శరాఘాతంలా మారింది. ఈ నేపథ్యంలోనే మరో కీలక నేతను కోల్పోయింది. నబిల్ 1995 నుంచి 2010 వరకు సౌత్ లెబనాన్ లోని హెజ్బుల్లా మిలటరీ కమాండర్ గా పనిచేశాడు. 2020లో నబిల్ పై అమెరికా ఆంక్షలు విధించింది.

ఐడీఎఫ్ ప్రకారం నబిల్ కౌక్ హిజ్బుల్లా ప్రివెంటివ్ సెక్యూరిటీ యూనిట్‌కు కమాండర్, తీవ్రవాద సమూహం సెంట్రల్ కౌన్సిల్‌లో సీనియర్ సభ్యుడు. ఇజ్రాయెల్, దాని పౌరులకు వ్యతిరేకంగా ఇటీవల పెరుగుతున్న తీవ్రవాద దాడులలో అతను ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్నాడని ఇజ్రాయెల్ సైన్యం పేర్కొంది.కౌక్ 1980లలో హిజ్బుల్లాలో చేరాడు. సమూహంలో చేరడం ద్వారా, అతను మొదట ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ డిప్యూటీ హెడ్, తరువాత దక్షిణ లెబనాన్ ప్రాంతానికి అధిపతిగా బాధ్యతలు స్వీకరించాడు. ఇజ్రాయెల్ యుద్ధ విమానాలు శనివారం-ఆదివారం మధ్య రాత్రి బీరుట్ శివారులోని దహియాలో కౌక్‌పై దాడి చేసి చంపాయి. ఈ ప్రాంతం హిజ్బుల్లా బలమైన కోటగా పరిగణిస్తారు.

🔴ELIMINATED: The Commander of Hezbollah's Preventative Security Unit and a member of their Executive Council, Nabil Qaouk, was eliminated in a precise IDF strike.

Qaouk was close to Hezbollah's senior commanders and was directly engaged in terrorist attacks against the State of… pic.twitter.com/dcvKLRkMbf

— Israel Defense Forces (@IDF) September 29, 2024