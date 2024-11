US Election 2024: ట్రంప్ పై కమలాస్త్రం.. మొదలైన వైట్ హౌస్ అధ్యక్ష రేసు.. తొలిఫలితంలో ఎవరిది పై చేయి

ఓటర్లకు కమలా హారిస్ విజ్ఞప్తి:

తలుపులు తట్టండి.. ఓటర్లను పిలవండి.. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వచ్చి ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఓటర్లు అధిక సంఖ్యలో ఓటు వేయాలని ఆమె ఎక్స్‌లో పోస్టు షేర్ చేశారు.

Knock on doors. Call voters. Reach out to friends and family.

Together, we will write the next chapter of the greatest story ever told. https://t.co/hgrnsUe1W0

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 5, 2024