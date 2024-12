மூளையை பாதிக்கும் ஆண்டிபயாடிக் மாத்திரைகள்... மருத்துவர் விடுத்துள்ள எச்சரிக்கை

Side Effects of Antibiotics: நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் என்னும் ஆண்டிபயாடிக் மருந்துகள் பாக்டீரியா தொற்றுகளை அகற்றவும் தடுக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பாக்டீரியா தொற்றுகளை நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பி மருந்துகளால் மட்டுமே குணப்படுத்த முடியும் என்பதில் மாற்று கருத்து ஏதும் இல்லை. ஆனால், அதனை மருத்துவர் ஆலோசனை இல்லாமல் இஷ்டத்திற்கு பயன்படுத்துவது மிகவும் ஆபத்து.

நோய்க்கான சிகிச்சையின் போது, மருத்துவர் அறிவுரைப்படி, மருந்துகளை சரியான அளவில், சரியான நேரத்தில் எடுத்துக் கொள்வதோடு, அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் பின்பற்றினால், மருந்துகள் முற்றிலும் பாதுகாப்பானவை. ஆனால், தாங்களாகவே மருந்துகளை உட்கொள்ளத் தொடங்குவது பிரச்சனைகளை அதிகரிக்கின்றன. இது குறித்து வெளியான சமீபத்திய ஆய்வுகளும் இதையே (Health Alert) வலியுறுத்துகின்றன.

சமீபகாலமாக, ஆண்டிபயாடிக் மருந்துகளின் தீவிர பக்க விளைவுகள் குறித்த தகவல்கள் அடிக்கடி வெளியாகின்றன. அந்த வகையில், தென் கொரியாவின் சியோல் தேசிய பல்கலைகழக மருத்துவமனை ஆராய்ச்சியாளர்கள் நடத்திய ஆய்வில், நீண்ட கால நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளின் பயன்பாடு பார்கின்சன் நோய் அபாயத்தை அதிகரிக்கக்கூடும் என்று தெரிய வந்துள்ளது. இந்த ஆய்வில் 40 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட 2,98,379 பேர் பங்கேற்றனர். இந்த ஆய்வு நரம்பியல் மருத்துவப் பயிற்சி இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

ஆண்டிபயாடிக் மருந்துகளால் ஏற்படும் பக்கவிளைவுகள்

ஆய்வில் வெளியான முடிவுகள் மூம்லம், 121 நாட்களுக்கு மேல் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளை உட்கொள்பவர்களுக்கு பார்கின்சன் நோய்க்கான ஆபத்து 29 சதவீதம் அதிகமாக உள்ளது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மேலும், 1 முதல் 14 நாட்களுக்கு நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளைப் பயன்படுத்துபவர்களுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​121 நாட்கள் அல்லது அதற்கு மேல் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளைப் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு பார்கின்சன் நோய்க்கான ஆபத்து 37 சதவீதம் அதிகமாக இருப்பதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

பார்கின்சன் நோய் என்பது என்ன

மூளை பாதிப்பினால் ஏற்படும் பார்கின்சன் நோய் என்பது ஒரு நரம்பியல் கோளாறு ஆகும். இது உடல் இயக்கத்தை பாதிக்கிறது. இதில் கைகளில் நடுக்கம், தசை விறைப்பு, சமநிலை பிரச்சனைகள் ஆகியவை அடங்கும். இந்த நோய் முக்கியமாக மூளையில் உள்ள டோபமைன் என்ற வேதிப்பொருளின் குறைபாட்டால் ஏற்படுகிறது. தசைகளின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்த, டோபமைன் மிக அவசியம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

குடல் மற்றும் மூளை பாதிப்புகள்

ஹைதராபாத், இந்திரபிரஸ்தா அப்பல்லோ மருத்துவமனையின் நரம்பியல் நிபுணரான டாக்டர். சுதிர் குமார், பார்கின்சன் நோயுடன் தொடர்புடைய முக்கிய காரணியாக குடல் மைக்ரோபயோட்டாவை மேற்கோள் காட்டி, தனது X தள பதிவில் ஆய்வை விளக்கினார். "ஆன்டிபயாடிக் பயன்பாடு குடல் நுண்ணுயிரிகளில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும், மேலும் இந்த மாற்றங்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கும்," மேலும் அவர் கூறினார், ஆண்டிபயாடிக்குகளின் நீண்டகால பயன்பாடு மூளையில் நியூரோடாக்ஸிக் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். இது மூளை தொடர்பான நோய்களின் அபாயத்தை அதிகரிக்கும்.

