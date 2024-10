Chennai Rains: நள்ளிரவிலும், காலையிலும் கனமழை - சென்னை இப்போது எப்படி இருக்கிறது?

Chennai Rains Latest News Updates: வங்கக் கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, ஆழந்த காற்றழுத்தமாக மாறியுள்ளது. ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக விரைவில் வலுபெறும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. இதனால், அடுத்த இரண்டு நாள்களில் தொடர் கனமழை இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சென்னையில் இன்று ஆரஞ்சு அல்ர்ட்டும், நாளை (அக். 16) ரெட் அலர்ட்டும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, நாளை அதிகனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும் வானிலை மையம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நேற்று இரவு முதல் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட 20க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்தது.

அதிகபட்சமாக திருவொற்றியூரில் மழை

குறிப்பாக, சென்னையின் பெருநகர் பகுதியிலும், புறநகர் பகுதியிலும் இடி, மின்னலுடன் கடும் கனமழை பெய்தது. இன்று காலையிலும் சைதாப்பேட்டை, கிண்டி, திருவொற்றியூர், ராயபுரம், காசிமேடு, வண்ணாரப்பேட்டை, வியாசர்பாடி, பெரம்பூர், மணலி, திருவிக நகர், மாதவரம், கொளத்தூர், புளியந்தோப்பு உள்ளிட்ட பல இடங்களில் கனமழை பெய்தது. திருவொற்றியூரில் அதிகபட்சமாக 84.3 மி.மீ., மழை பதிவாகி உள்ளது.

Heavy rains recorded across KTCC, next rain bands are getting ready and will move in now.

Today more rain bands will come on and off. Tomorrow the Depression is expected come close to North Tamilnadu near Chennai coast.

— Tamil Nadu Weatherman (@praddy06) October 15, 2024