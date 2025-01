Balakrishna Padma Bhushan: పద్మ భూషణ్ అవార్డు సందర్భంగా బాబాయి బాలయ్యకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ విషెస్..

Balakrishna Padma Bhushan: లేటుగా అయినా.. లేటెస్ట్ గా బాలయ్యను కేంద్రం పద్మభూషణ్ ప్రకటించడంపై నందమూరి అభిమానులు పండగ చేసుకుంటున్నారు. అంతేకాదు తెలుగు సినీ రంగం నుంచి తండ్రి ఎన్టీఆర్ పద్మశ్రీ అందుకుంటే.. ఆయన తనయుడు బాలకృష్ణ పద్మభూషణ్ అందుకోవడంపై తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులైన రేవంత్ రెడ్డి, చంద్రబాబులతో పాటు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ బాలయ్య.. 50 యేళ్లుగా సినీ రంగంతో పాటు సామాజిక, సేవా రంగాల్లో తనదైన సేవలతో రాణిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయనకు ఈ పద్మ అవార్డు రావడంపై అభినందన మందార మాలలతో ముంచెత్తుతున్నారు.

అయితే.. బాలకృష్ణకు పద్మభూషణ్ అవార్డు రావడంపై ఆయన అన్న కుమారుడు టాలీవుడ్ నుంచి ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ గా సత్తా చాటుతున్న జూనియర్ ఎన్టీఆర్ బాబాయికి అభినందలు తెలపడం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. సినీ రంగంతో పాటు సామాజిక, సేవా రంగాల్లో ఆయన చేసిన సేవలకు గాను కేంద్రం బాలా బాబాయిని ఈ అత్యున్నత అవార్డుకు ఎంపిక చేయడంపై అభినందనలు తెలుపుతూ ఎక్స్ ట్వీట్ చేయడం వైరల్ గా మారింది. గత కొన్నేళ్లుగా బాబాయి అబ్బాయి మధ్య అంత సఖ్యత లేదు. ఇక బాలయ్య హోస్ట్ గా వ్యవహరిస్తున్న అన్ స్టాపబుల్ షోలో వస్తోన్న గెస్ట్స్ దగ్గర ఎక్కడా ఎన్టీఆర్ ప్రస్తావన లేకుండా షో రన్ చేస్తున్నారు.

Heartiest congratulations to Bala Babai on being honored with the prestigious Padma Bhushan award. This recognition is a testament to your unparalleled contributions to cinema and your relentless public service.

