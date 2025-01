Daaku Maharaaj Theatrical Trailer Talk:‘డాకు మహారాజ్’ ట్రైలర్ టాక్.. బాలయ్య అభిమానులకు మాస్ పూనకాలే..

Daaku Maharaaj Theatrical Trailer Talk Review: బాలయ్య..తన కెరీర్ పరంగా ఫుల్ ఫామ్ లో ఉన్నారు. అంతేకాదు ఎన్నడు లేటనట్టుగా హాట్రిక్ హిట్స్ తో ఫుల్ జోష్ లో ఉన్నారు నట సింహం. అంతేకాదు ఎమ్మెల్యేగా హాట్రిక్ విజయాలతో దూకుడు మీదున్నారు. ఈ సంక్రాంతికి ‘డాకు మహారాజ్’ మూవీతో పలకరించబోతున్నారు. ప్రెజెంట్ ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ అమెరికాలోని టెక్సాస్ రాష్ట్రంలో జరుగుతోంది. అక్కడ ఈ సినిమా ట్రైలర్ ను భారత కాలమానం 8.39 నిమిషాలకు విడుదల చేసారు. ఇప్పటికే టీజర్ తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. తాజాగా ట్రైలర్ తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని అంటాయనే చెప్పాలి. బాలయ్య అభిమానులు కోరుకునే అంశాలతో బాబీ ఈ సినిమాను తెరకెక్కించాడు. ట్రైలర్ కూడా బాగానే కట్ చేసారు.

అనగనగా ఒక రాజు ఉండేవాడు. చెడ్డ వాళ్లంత ఆయన్ని డాకు అనేవారు. మంచి వాళ్లు మాత్రం మహారాజ్ అని పిలిచేవారని ఒక పాప ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెబుతున్నట్టుగా ఈ ట్రైలర్ ను స్టార్ట్ చేశారు. పూర్తిగా రాజస్థాన్ ఎడారిలో ఈ సినిమాను పిక్చరైజ్ చేసిన యాక్షన్ సీన్స్ ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి. మరోవైపు ఈ సినిమాలో బాలయ్య.. డాకు మహారాజ్ గా.. సీతారామ్, నానాజీ గా మూడు విభిన్న పాత్రల్లో కనిపించబోతున్నట్టు చూపించారు. ఒకరే ముగ్గురుగా నటించారా.. లేకపోతే.. త్రిపాత్రాభినయమా అనేది చూడాలి. ఈ సినిమాలో పాప సెంటిమెంట్ కూడా చూపించారు.

The HUNT begins... and it’s going to be WILD! 🪓🔥#DaakuMaharaajTrailer OUT NOW! 💥

- https://t.co/ay1ieVlqAa

Get ready for the SANKRANTHI MASSACRE on JAN 12, 2025! ❤️‍🔥#DaakuMaharaaj

𝑮𝑶𝑫 𝑶𝑭 𝑴𝑨𝑺𝑺𝑬𝑺 #NandamuriBalakrishna @thedeol @dirbobby @MusicThaman @Vamsi84… pic.twitter.com/bVdZKtA8vR

— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) January 5, 2025