Viral Video: సెక్రటేరియట్ షాకింగ్.. మూడో అంతస్థు నుంచి దూకేసిన డిప్యూటీ స్పీకర్.. వీడియో వైరల్..

Maharashtra deputy speaker jumps off third floor video: మహారాష్ట్ర రాజకీయాలు రచ్చగా మారాయి. ఈ క్రమంలో కొన్నిరోజులుగా మహారాష్ట్రలో రిజర్వేషన్ లో అంశం వార్తలలో ఉంటుంది. గిరిజన తెగకు సంబంధించి రిజర్వేషన్ విషయంలో సచివాలయంలో రిజర్వేషన్ లు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో.. అజిత్ వర్గానికి చెందిన ఎన్సీపీ ఎమ్మెల్యేతోపాటు, డిప్యూటీ స్పీకర్ నరహారి ఝిర్వాల్, సచివాయంలోని మూడో అంతస్తు నుంచి కిందకు దూకారు.

#WATCH | NCP leader Ajit Pawar faction MLA and deputy speaker Narhari Jhirwal jumped from the third floor of Maharashtra's Mantralaya and got stuck on the safety net. Police present at the spot. Details awaited pic.twitter.com/nYoN0E8F16

— ANI (@ANI) October 4, 2024