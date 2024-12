Snake Video Viral: వామ్మో.. కుబుసం విడుస్తున్న పాము.. ఎప్పుడైనా చూశారా..?.. ఇదిగో వీడియో మీ కోసం..

Snake shed his skin video viral: పాముల వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాలలో తరచుగా చక్కర్లు కొడుతుంటాయి. చూసిన వాళ్లకు చూసినంత అన్న విధంగా పాముల వీడియోలు ఇటీవల కాలంలో వార్తలలో ఉంటున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా వీటిని ఎగబడి మరీ చూస్తున్నారు. పాముల్ని చూస్తే కొంత మంది భయపడి ఆమడ దూరం పారిపోతుంటారు. మరికొందరు పాముల్నికొట్టడం వంటివి చేస్తుంటారు.

అదే విధంగా పాములు కాటు వేస్తే , వెంటనే సరైన సమయంలో చికిత్స తీసుకుంటే.. ఆపద నుంచి బైటపడొచ్చు. ఏ పాము కాటు వేసిందో గుర్తు పడితే.. పాము కాటుకు మందు ఇవ్వడం తెలిక అవుతుంందంటారు. ఈ నేపథ్యంలో పాములు చాలా అరుదైర సందర్భాలలో కుబుసంను విడుస్తాయంటారు. ప్రస్తుతం ఒక పాము కుబుసం విడుస్తున్న వీడియో నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

This is a king cobra shedding its skin.

The "king" in the name refers to its preying on other snakes pic.twitter.com/8Xoqelejfh

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) August 9, 2020