Video Viral: ఇంటి అల్మరాలో బుసలు కొడుతూ పైకి లేచిన 3 అడుగుల నాగుపాము.. కంగారులో ఇంటి ఓనర్‌ ఏం చేశాడంటే?

Snake Viral Video: సాధారణంగా పాముల అంటేనే విష సర్పాలు. ఇవి ఎప్పటికీ ప్రాణాంతకమే. అయితే, సోషల్‌ మీడియాలో పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు ఎప్పటికప్పుడు వైరల్‌ అవుతూ ఉంటాయి. ఈరోజు కూడా ఓ పాము ఏకంగా ఇంటి అల్మరాలో దాక్కుంది.

ఇంటి అల్మరాలో దాక్కున నాగు పాము భయంతో ఇంటి ఓనర్‌తోపాటు చుట్టుపక్కల వారు పరుగులు తీశారు. ముఖ్యంగా ఈ పాము ఆ ఇంట్లో వారిని భయబ్రాంతులకు గురిచేసింది. ఏటా ఎన్నో లక్షల మంది పాముకాటుకు గురవుతున్నారు. దీంతో వారు తమ ప్రాణాలను సైతం పోగొట్టుకుంటున్నారు. అందుకే జన జీవనంలో ఈ పాములు కనిపిస్తే భయబ్రాంతులకు గురవుతారు.

ఈ మధ్య భారీగా కురుస్తున్న వర్షాల నేపథ్యంలో పాములు బయటకు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇవి నివాస ప్రాంతాల్లోకి వెళ్తున్నాయి. ఇంటి పెరటి, ఆవరణ, ఈసారి ఏకంగా ఇంటి అల్మరాలోనే పాము నక్కిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ మారింది. ఓ 3 అడుగుల విషపూరితమైన నాగు పాము అల్మరాలో దూరి బుసలు కొడుతూ ఆ ఇంటి వారిని భయ భ్రాంతులకు గురిచేసింది. ఈ ఘటన మధ్యప్రదేశ్‌లోని జబల్‌ పూర్‌లో చోటు చేసుకుంది. సోమవారం ఓ 3 అడుగుల ఆడనాగు పాము అల్మరాలో దూరింది. దీంతో ఆ ఇంటి వారు బెంబేలెత్తి పోయారు.

ఇది ఇందిరా నగర్‌లోని శారద బస్తీలో చోటు చేసుకుంది. ఇది గర్హా జబల్‌పూర్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పరిధిలోకి వస్తుంది. ఆ ఇంట్లోవారు అల్మరా తీయగానే ఒక్కసారిగా బుసలు కొడుతూ పైకి లేచింది. దీంతో ఆ ఇంటివారు ప్రాణభయంతో బయటకు పరిగెత్తారు. స్నేక్‌ క్యాచర్‌కు వెంటనే పాము గురించిన సమాచారం అందించారు. వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని పామును పట్టుకున్నారు. ఎవరికీ ఏ హాని కలుగుండా ఆడవిలో వదిలేశారు. గజేంద్ర దూబే ప్రకారం ఈ పాము అత్యంత విషపూరితమైంది.

