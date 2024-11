IPL 2025 Mega Auction: కేవలం 13 ఏళ్లకే ఐపీఎల్ వేలంలో, అత్యంత పిన వయస్సుడిగా రికార్డ్

IPL 2025 Mega Auction: ఐపీఎల్ జరిగిన ప్రతిసారీ అద్భుతాలు చోటుచేసుకుంటూనే ఉన్నాయి. ఈసారి మరో అద్భుతం జరగనుంది. ఐపీఎల్ 2025 మెగావేలంలో రిజిస్టర్ అయిన ఈ కుర్రోడి వయస్సు కేవలం 13 ఏళ్లు. ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా ఇది ముమ్మాటికీ నిజం. ఐపీఎల్ బోర్డ్ కూడా ఈ కుర్రోడి పేరుని షార్ట్ లిస్ట్ చేసింది. ఆ వివరాలు మీ కోసం.

ఐపీఎల్ 2025 మెగా వేలం ఈసారి సౌదీ అరేబియాలోని జెడ్డాలో నవంబర్ 24, 25 తేదీల్లో జరగనుంది. అయితే ఈసారి జరిగే వేలంలో అందరి దృష్టి ఆ కుర్రోడిపైనే పడనుందనడంలో ఏ మాత్రం సందేహం లేదు. ఎందుకంటే ఆ కుర్రోడి వయస్సు కేవలం 13 ఏళ్లు. ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఇంత తక్కువ వయస్సులో రిజిస్టర్ అవడం ఇదే మొదటిసారి. అటు ఐపీఎల్ బోర్డు షార్ట్ లిస్ట్ చేసిన జాబితాలో కూడా ఈ కుర్రోడున్నాడు. ఈ కుర్రోడి పేరు వైభవ్ సూర్యవంశి.

30 లక్షల బేస్ ప్రైస్‌తో వేలంలో దిగనున్న ఈ కుర్రోడు బీహార్‌లోని సమస్తిపూర్‌కు చెందినవాడు. 2011లో పుట్టిన ఈ కుర్రోడు ప్రస్తుతం టీమ్ ఇండియా అండర్ 19కు కూడా ఎంపికయ్యాడు. కేవలం 13 ఏళ్ల వయస్సులో ఇదెలా సాధ్యమనుకుంటున్నారా...ఇలాంటి అసాధ్యాలు చాలా చేశాడు. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్‌గా చాలా దూకుడిగా ఆడే స్వభావమే ఇతడిని అడుగెట్టిన ప్రతిచోటా ఎంపికయ్యేలా చేసింది. నాలుగేళ్ల వయస్సుకే బ్యాట్ పట్టిన వైభవ్ సూర్యవంశి పదేళ్ల వయస్సులోనే అండర్ 16 బీహార్ జట్టులోకి వచ్చాడు. ఆ తరువాత వినూ మన్కడ్ ట్రోఫీలో ప్రతిభ చూపించాడు. బీహార్ తరపున ఈ ఏడాదిలోనే ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్‌లో అడుగెట్టాడు. ఇక ఆ తరువాత టీమ్ ఇండియా అండర్ 19కు సెలెక్ట్ అయ్యాడు. ప్రస్తుతం 2024-25 రంజీలో ఆడుతున్నాడు.

Great news for cricket fans!

Young sensation Vaibhav Suryavanshi, just 13, from Samastipur, Bihar, has made it to the Indian Under-19 cricket team. He'll be showcasing his batting skills against Australia in a crucial series.

He made history as one of the youngest players… pic.twitter.com/L9a5BRiNIe

— Bihar Foundation (@biharfoundation) September 2, 2024