Lady Aghori: ఊహించని వివాదంలో అఘోరీ.. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.. షాకింగ్ వీడియో వైరల్..

lady Aghori halchal videos: లేడీ అఘోరీ ప్రస్తుతం ఈ పేరు రెండు తెలుగు స్టేట్స్ లలో కూడా హల్ చల్ చేస్తుందని చెప్పుకొవచ్చు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణలో సికింద్రాబాద్ లోని ముత్యాలమ్మ ఆలయంలోని విగ్రహాం ధ్వంసం తర్వాత అక్కడికి చేరుకుని హల్ చల్ చేసింది . ఆ తర్వాత తెలంగాణలోని ప్రముఖ ఆలయాలను దర్శనం చేసుకుంది. మరొవైపు.. తెలంగాణలో దీపావళిరోజు ఆత్మర్పణం చేసుకుంటానని కాంట్రవర్సీకి వ్యాఖ్యలు చేసింది. దీంతో పోలీసులు అఘోరీనీ కొన్ని రోజుల పాటు ఆమె ఇంటిలో నిర్భందిచారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ కార్తీక మాసం అని.. పూజలు చేసుకొవాలని చెప్తే.. వేరే రాష్ట్రం బార్డర్ వరకు తీసుకెళ్లి ఆమెను పోలీసులు వదిలేశారు.

Mamnoor Police have booked #Aghori Naga Sadhu, frequently interviewed in regional media nowadays for allegedly sacrificing a hen at a graveyard. LLB student students explain the case which is registered under Sec325 BNS & 11(1)(A) of the Prevention of Cruelty to Animals Act pic.twitter.com/aSNcD91uie

— Deepika Pasham (@pasham_deepika) November 24, 2024