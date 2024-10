மலைப்பாம்பிடம் சிக்கித் தவிக்கும் மான்... திக் திக் நிமிடங்களின் வைரல் வீடியோ

சமூக ஊடகத்தில் ஆச்சரியமான மற்றும் வினோதமான பல சம்பவங்கள் தொடர்பான காட்சிகளையும் காணலாம். நாம் கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியாத அனைத்தையும் பார்க்க முடியும். இணையத்தில் நாம் காணும் வீடியோக்களில் பல விஷயங்கள் நம்மை சில நேரம் புன்னகைக்க வைக்கின்றன. சில நேரம் யோசிக்க வைக்கின்றன, சில நேரம் ஆச்சரியப்பட வைக்கின்றன, சில நேரம் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்துகின்றன. சில நேரம் சோகத்தையும் சேர்க்கின்றன. விலங்குகளின் வீடியோக்கள், அதிலும் பாம்புகளின் வீடியோகளுக்கென இணையத்தில் ஒரு ரசிகர் பட்டாளமே உள்ளது.

மலைப்பாம்பு உலகின் மிக ஆபத்தான வேட்டை விலங்குகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. அளவில் மிக பெரியதான இது, தன் இரையை கடித்து திங்காமல் அப்படியே உயிருடன் விழுங்கும். சிறுத்தை, ராட்ச பல்லி, உடும்பு போன்றவற்றையும் மிகவும் திறமையான வேட்டையாடும் ஆபத்தான விலங்குகள் இவை. அப்படி இருக்கும் போது, மான் ஒன்று அதன் பிடியில் சிக்கினால் என்ன ஆகும்.... நினைக்கவே நெஞ்சம் பதறுகிறது இல்லையா... ஆம்... சாலை ஒன்றில் மலைப்பாம்பு ஒன்று, மானை சுருட்டி இறுக்கியபடி இருக்கும் வீடியோ (Viral Video) சமீபத்தில் வைரலானது.

மிகவும் சாதுவான விலங்கான மான், மலைப்பாம்பிடன் சிக்கித் தவிப்பதை பார்த்த அந்த வழியாக சென்ற யாரோ ஒரு நபர், வெகு துரத்தில் இருந்து, மலைப்பாம்ப்பை குச்சியினால், தாக்க முயற்சிக்கிறார். அவர் எடுத்த அந்த பலன் கிடைத்ததா என்பதை வீடியோவில் காணலாம்.

வைராலாகும் மலைப்பாம்பின் மான் வேட்டை வீடியோ

You are driving and you see this, would you intervene or let the circle of life continue? pic.twitter.com/1dlSTXV9v1

— Terrifying Nature (@TerrifyingNatur) September 16, 2024