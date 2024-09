விபத்தில் தூக்கி வீசப்பட்ட பெண்! பாலத்தின் இடையில் சிக்கிய வைரல் வீடியோ!

நொய்டாவில் உள்ள மேம்பாலத்தில் 29 வயதான பெண் ஒருவர் இரு சக்கர வாகனத்தில் பின்னால் அமர்ந்து சென்றுள்ளார். அப்போது அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதியதில், தூக்கி வீசப்பட்ட அந்த பெண் மேம்பாலத்திற்கு இடையில் உள்ள தூண்களில் சிக்கி கொண்டார். இதனை பார்த்த இரண்டு ஆண்கள் அவரை காப்பாற்ற கீழ இறங்கினர். ஆனால் அவர்களும் அந்த பெண்ணுடன் அங்கேயே சிக்கிக்கொண்டனர். இந்த வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. 35 நிமிடங்களுக்கு பிறகு காயமடைந்த அந்த பெண்ணை மேம்பாலத்தின் தூணில் இருந்து போலீசார் கிரேன் மூலம் காப்பாற்றினர். பின்னர், மூவரும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இடித்த வாகனத்தை போலீசார் யார் என்று விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.

நொய்டாவின் கூடுதல் துணை போலீஸ் கமிஷனர் (ஏடிசிபி) மணீஷ் மிஸ்ரா இந்த சம்பவம் குறித்து பேசியுள்ளார். அதில், மதியம் 12.45 மணியளவில் அந்த பெண் அவரது நபருடன் ஸ்கூட்டரில் பின்னால் அமர்ந்து சென்றுள்ளார். நொய்டாவில் உள்ள செக்டார் 18ல் இருந்து செக்டார் 61க்கு இருவரும் சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது அவர்கள் செக்டார் 21க்கு அருகில் சென்ற போது, ​​அவர்களுக்கு முன்னால் சென்று கொண்டிருந்த ஒரு கார் U-டர்ன் எடுப்பதற்காக திரும்பி உள்ளனர். இதனால் உடனே சடன் பிரேக் அடித்ததால் ஸ்கூட்டரின் பேலன்ஸ் தடுமாறி பின்னால் அமர்ந்து இருந்த அந்த பெண் தூக்கி வீசப்பட்டுள்ளார்,” என்று மணீஷ் மிஸ்ரா தெரிவித்துள்ளார்.

#WATCH | Uttar Pradesh: A scooty-riding girl landed on the pillar of the elevated road near Noida Sector 25 under Sector 20 PS area, after she was hit by an unidentified vehicle. Two men are attempting to rescue her. More details awaited. pic.twitter.com/IsABJQrH1t

இரண்டு மேம்பாலத்தை இணைக்கும் தூண்களுக்கு இடையில் அவர் சிக்கி கொண்டுள்ளார். அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த பெண் பாலத்தில் இருந்து கீழே விழவில்லை. மேலும் உயரமான தூண்களின் ஸ்டாப்பர்களைப் பிடித்துக் கொண்டார்” என்று ஏடிசிபி கூறினார். சுமார் 35 நிமிடங்களுக்கு காவல்துறை மற்றும் தீயணைப்பு துறையின் உதவியுடன் கிரேன் கொண்டு அவர்களை மீட்கும் முயற்சி நடைபெற்றது. அந்த பெண்ணை காப்பாற்ற சென்ற இரண்டு ஆண்களும் அங்கு மாட்டி கொண்டனர். "இந்த சம்பவம் தெரிந்த அடுத்த ஐந்து நிமிடங்களில் காவல்துறை மற்றும் தீயணைப்புத் துறை அங்கு வந்தது, அந்தப் பெண்ணுக்கு கண்ணுக்குத் தெரியும் அளவில் பெரிதாக காயங்கள் ஏற்படவில்லை. இருப்பினும் அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். ஸ்கூட்டரை ஓட்டி வந்த அவரது நண்பருக்கு காயம் ஏற்படவில்லை என போலீசார் தெரிவித்தனர்.

#WATCH | Uttar Pradesh: The scooty-riding girl who landed on the pillar base of the elevated road near Noida Sector 25, after she was hit by an unidentified vehicle, has now been rescued. The two men who were attempting to rescue her have also been rescued. All three of them have… pic.twitter.com/ZpEOwWSHE9

