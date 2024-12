Lavanya Tripathi: పుట్టిన రోజు సందర్భంగా లావణ్య త్రిపాఠి సర్ప్రైజ్.. సతీ లీలావతి గా మెగా కోడలు..

Lavanya Tripathi Upcoming Movies: గత కొద్దిరోజులుగా సినిమాలకి దూరంగా ఉన్న మెగా కోడలు లావణ్య త్రిపాఠి తాజాగా తన పుట్టిన రోజు సందర్భంగా కొత్త సినిమాని ప్రకటించింది. ఈ ఏడాది మొదటి మిస్ పర్ఫెక్ట్ అనే వెబ్ సిరీస్ లో కనిపించిన లావణ్య త్రిపాఠి ప్రధాన పాత్రలో ఇప్పుడు సతీ లీలావతి అనే సినిమాలో నటిస్తోంది. దుర్గాదేవి పిక్చర్స్, ట్రియో స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై రూపొందుతున్న ఈ సినిమాకి తాతినేని సత్య దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

ఈ చిత్రాన్ని నాగమోహన్ బాబు.ఎమ్, రాజేష్.టి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. లావణ్య త్రిపాఠి పుట్టినరోజు సందర్భంగా డిసెంబర్ 15న ఈ సినిమా టైటిల్‌ను అధికారికంగా ప్రకటించారు. తన డిఫరెంట్ పాత్రలతో ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును సంపాదించుకున్న లావణ్య ఈ చిత్రంలో మరొక భిన్నమైన పాత్రలో కనిపించనుంది అని టైటిల్ చూస్తేనే తెలుస్తోంది.

తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఈ సినిమా షూటింగ్ త్వరలోనే ప్రారంభమవుతుంది. ఈ చిత్రానికి మిక్కీ జే మేయర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. బినేంద్ర మీనన్ సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా పని చేస్తుండగా, ఉదయ్ పొట్టిపాడు మాటలు అందిస్తున్నారు. కోసనం విఠల్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్‌గా, సతీష్ సూర్య ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.

Extremely excited to be a part of this project! This story caught my attention with its amazing write-up and solid team. I'm thrilled to be starting this next year what a fantastic way to kick off the year!

what a fantastic way to kick off the year!

.

.#tatinenisatya @MickeyJMeyer

#binendramenon #kosanamvithal… pic.twitter.com/D0KIddRreI

— Lavanyaa konidela tripathhi (@Itslavanya) December 15, 2024